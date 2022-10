John Kelvin abandonó el penal de Lurigancho este 25 de octubre después de que el Poder Judicial fallara a su favor tras recurso de apelación que presentó su abogado. El cantante, condenado en un inicio a 21 años de prisión por violencia sexual y agresión contra Dalia Durán, permanecía poco más de un año en la cárcel.

El exintegrante del Grupo 5 fue absuelto el pasado viernes 21 en una audiencia privada. En la lectura del veredicto se daba detalles sobre la revocación de la sentencia y la pronta excarcelación.

John Kelvin saldrá de prisión tras fallo del Poder Judicial a su favor. Foto: GLR

Argumentos que conllevaron a su liberación

La defensa legal de John Kelvin se basó en la insuficiencia probatoria en el delito de violación sexual, arguyendo la inexistencia de un dato contundente que revele la participación dolosa del procesado.

Además, se apeló a la duda razonable, puesto que se presentaron medios probatorios del mismo peso legal que los mostrados por la Fiscalía.

“Están todas las pruebas que indica que no actuaron en primera instancia, tal como es el médico legista de parte (...) Él puede salir libre porque el trámite es interno, entre el Poder Judicial y el INPE.”, dijo el abogado Juan Farge.

Dalia Durán se pronuncia

La modelo Dalia Durán rompió su silencio y habló sobre la decisión que tomó el Poder Judicial respecto a su agresor, John Kelvin. Frente a ello, la cantante lanzó un contundente mensaje.

“Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera”, expresó.

Así también, pidió que no se le victimice. “Acá no hay nada que celebrar, tampoco acá él no es la víctima de nada. Yo voy a ser muy cautelosa, voy a esperar a escucharlo, pero tampoco voy a permitir burla alguna”, sentenció.

Delitos por lo que John Kelvin fue a la cárcel

Dalia Durán lo acusó en 2021 por violencia física, psicológica y sexual. Según contó la cubana en “Magaly TV, la firme”.

En las imágenes que se presentaron, se vio cómo la policía los intervenía y trasladaba a la comisaría.

John Kelvin se encuentra en el ojo de la tormenta. Foto: captura Facebook / John Kelvin / Poder Judicial del Perú / INPE

Condena a John Kelvin

Tras una larga investigación, en mayo del 2022, John Kelvin fue sentenciado a 21 años de prisión. Cabe señalar que, desde julio del 2021, el cantante cumplía prisión preventiva.

El fiscal adjunto Reynaldo Junior Elías Cantafio logró que se le imponga una reparación civil de S/ 10.000 en favor de la cubana Dalia Durán.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).