Rodrigo González teme por seguridad de Dalia Durán debido a la liberación de John Kelvin

En las próximas horas quedará en liberación John Kelvin tras el fallo a su favor del poder judicial. Esta noticia desconcertó a muchos, y sobre todo a Rodrigo González, pues no pudo ocultar su preocupación por Dalia Durán, quien denunció al cantante por violencia física, sexual y psicológica.

Rodrigo González preocupado por Dalia Durán

“Sigue siendo un peligro para Dalia que él esté en libertad (…) provocar a una víctima de esa manera (Dalia), además de darle la libertad (a John Kelvin) en las condiciones que se están dando, a mí me parece que no sabemos quién se va a hacer cargo, el día de mañana, si es que a Dalia le llegara a pasar algo ”, mencionó ‘Peluchín’.

“Los delincuentes tienen ausencia de parámetros, de empatía (…) una persona que es capaz de hacerle todo eso a la madre de sus hijos, no creo que esté listo, curado y sanado para reinsertarse a la sociedad”, agregó.

Dalia Durán reafirma que fue víctima de violación sexual por John Kelvin

El 24 de octubre, durante un enlace con “Amor y fuego”, Dalia Durán acusó nuevamente a John Kelvin por violencia sexual.

“Yo lo reitero y me rectifico mil veces. Yo lo dije y me rectifiqué en algún momento en cámara Gesell por la situación psicológica que estaba pasando, por la presión de la familia y cantidad de ruegos de John que me llamaba del penal llorando, pero ese hombre no ha cambiado. Sigue siendo el mismo narcisista y manipulador de toda la vida”, sostuvo.

Canales de ayuda

Si has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).