El abogado de John Kelvin, Ricardo Franco, protagonizó un fuerte altercado con Magaly Medina este 24 de octubre en “Magaly TV, la firme”. El hombre de leyes se descontroló al defender al cumbiambero, condenado por agresión física y violencia sexual en agravio de su expareja Dalia Durán.

El defensor legal exponía sobre las causales de liberación del reo y, durante la charla, la presentadora le increpó por las pruebas que presentó la cantante cubana.

De un momento a otro, inició una fuerte discusión y ella terminó por sacarlo del aire. “Cálmese, relájese. Bájeme el tono de voz, me está agrediendo”, le dijo.

Abogado de John Kelvin discute con Karla Viso

Ricardo Franco, defensor legal y representante de John Kelvin, se descontroló en vivo al intentar respaldar sus argumentos. Él estuvo enlazado a través de una videollamada con Magaly Medina y la abogada Karla Viso.

Al verlo, la letrada le empezó a cuestionar por el caso. “Es el ridículo más grande que yo puedo conocer”, expresó. Posteriormente, él pronunció un calificativo hacia ella y esto no le gustó nada a la invitada, lo cual dio inicio a la discusión.

Magaly indignada con libertad de John Kelvin

Magaly Medina no celebró la liberación de John Kelvin debido a las pruebas presentadas por la agraviada. “Hoy no es una noche para bailar. No vamos a aplaudir por la libertad de John Kelvin”, señaló.

Magaly Medina encaró al abogado de John Kelvin. Foto: capturas ATV

“Yo quiero que hoy todos recuerden el rostro de Dalia Durán, el rostro de Dalia Durán hace más de 18 meses cuando vino a este programa, cuando se atrevió a denunciar, cuando se atrevió a alzar la voz”, agregó.

Como se recuerda, en 2021, la extranjera visitó el set del programa para hacer pública la denuncia. En el programa se mostraron imágenes de la intervención policial contra el cumbiambero y su traslado a la carceleta.

John Kelvin sale en libertad

Este martes 25 de octubre, John Kelvin saldrá en libertad, ya que el Poder Judicial revocó la sentencia de 21 años de prisión contra el cantante.

Como se recuerda, esta decisión fue tomada después de que se presentara un recurso de apelación a la Cuarta Sala de Apelaciones de Lima y se determinara que no había un dato contundente que certificara la participación dolosa del procesado.