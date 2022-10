¿Por qué Fabianne Hayashida dejó de ser tripulante de cabina en Latam?

Fabianne Hayashida formó parte de “Combate” hace casi nueve años. A pesar de haber estado ajena a las cámaras de televisión, la popular ‘Chinita’ se mantuvo activa como influencer. Solo en Instagram cuenta con más de 502.000 seguidores, mientras que sus videos de TikTok ya acumulan 12 millones de corazones.

Precisamente, a través de esta red social, la ex chica reality informó sobre un importante cambio en su vida: renunciar a ser tripulante de cabina en Latam.

¿Por qué Fabianne Hayashida renunció a Latam?

“Entré en un cuadro de estrés, ya no daba con mi vida” , afirmó Fabianne Hayashida al hablar sobre el impacto de su trabajo en Latam.

Según explicó, durante la pandemia del coronavirus (COVID-19), desarrolló dos emprendimientos: Somos Mara (ropa deportiva) y Pàs (fajas). “Somos un equipo de siete personas y yo no estaba. ¡Nunca estaba!”. Esto a razón de los complicados horarios que le exigía ser tripulante de cabina en Latam. “Mi vida dependía de la aerolínea”.

En ese sentido, Fabianne Hayashida afirmó que ya había cumplido su ciclo. “Estoy mucho más tranquila”, indicó. También señaló que la decisión de renunciar la venía postergando desde hace meses, a pesar de que ya la había conversado con su esposo Mario Rangel y su psicóloga.

Fabianne Hayashida: “Una persona me trató súper mal”

La ex chica reality Fabianne Hayashida se mostró sincera al afirmar que el detonante para que presentara su renuncia fue un altercado que tuvo con otra persona.

“Una persona me trató súper mal. Me sentí muy humillada. No me lo merecía y yo soy super sensible”, expresó. “Yo no estoy para que alguien venga y me trate así”.

El hecho que refiere Fabianne Hayashida sucedió a inicios de mes. El 4 de octubre publicó un video en TikTok en el que explicaba que esta persona la hizo llorar. Según señaló, tomó lo ocurrido como un mensaje divino para dejar de aplazar la renuncia y hacerla efectiva.