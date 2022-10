Ethel Pozo sorprendió a los televidentes luego de exponer que se encuentra distanciada de Michelle Soifer por las críticas que realizó a uno de los vestuarios que utilizó en “La gran estrella”. La conductora de “América hoy” aseguró que la cantante ahora no quiere ni verla.

¿Qué pasó entre ellas? La hija de Gisela Valcárcel contó cómo se originó la rencilla con la chica reality y aseguró no entender el porqué de su molestia.

¿Ethel Pozo y Michelle Soifer están peleadas?

Ethel Pozo aseguró que Michelle Soifer tiene ‘poses de diva’ tras ganar popularidad en el medio, razón por la que ahora no soporta ningún tipo de críticas.

La presentadora de América Televisión indicó que todo inició cuando ella expresó su disgusto por un vestuario que utilizó la popular ‘Nena’. Además, recalcó que desde ese momento la artista no desea asistir a ningún evento en donde ella esté presente y que, incluso, se quejó con el canal por sus comentarios.

“Si Michelle es tan diva, mándenme al mercado cuando ella venga. (...) Una diva no quiere ser tocada, le dije mil veces que me gustaba su vestuarios y una vez que no, y llamó a todo el canal para que no hable. (...) No toqué su honra, pero desde ahí no quiere ir a ningún lugar donde yo estoy” , expuso.

Esto dijo Michelle Soifer sobre las críticas

Michelle Soifer arremetió contra Ethel Pozo y el elenco de “América hoy” por las críticas en su contra.