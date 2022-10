¿Qué fue del ‘Cholo’ Cirilo, el actor que inició como cómico ambulante?

Ubaldo Huamán, más conocido como el ‘Cholo’ Cirilo, es uno de los cómicos más queridos del medio artístico. El actor inició en el camino de la comicidad en las calles de su natal Cusco hace más de 37 años cuando aún era un joven de 16 años . Desde niño, Ubaldo estuvo ligado a los movimiento sindicales y protestantes de su familia, por lo que durante un breve momento sirvió al ejercicio cusqueño, por ello, emigró a la capital para ingresar a la escuela militar.

Sin embargo, al llegar a Lima su vida dio un giro de 180 grados, pues descubrió su talento en la comicidad y comenzó a deleitar a los transeúntes del Centro de Lima con su arte.

El ‘Cholo’ Cirilo incursiona en el rubro de las importaciones

Durante la pandemia, el ‘Cholo’ Cirilo se vio afectado por el virus de la COVID-19 y tras superar la enfermedad se reinventó y emprendió un nuevo negocio.

“La vida artística se paralizó para todos, los músicos, los cantantes, los actores, hemos quedado paralizados. Tengo un primo que es emprendedor en Las Malvinas, así que como jugando entré al negocio de la venta de artículos para celulares y computadoras”, reveló.

El cómico ambulante inauguró dos tiendas en la galería El Progreso. “No es fácil emprender, para implementar una tienda tienes que tener un capital guardado, no es como decir ya tengo un local y pongo, no. Tienes que llenarla de productos y he invertido por lo menos 10.000 dólares”, contó.

El ‘Cholo’ Cirilo en TikTok

A raíz de las restricciones por la pandemia, los artistas de la calle tuvieron que optar por otras formar de transmitir su arte. Así es como el artista decidió recurrir a la plataforma de TikTok para seguir compartiendo su talento al público.

A través de su cuenta de Instagram, Ubaldo Huamán comparte sus ocurrencias en redes sociales. Asimismo, se muestra como un padre amoroso, ya que publica las salidas en familia con su hijos. Además, se presenta en diversos shows en todo el país con sus colegas cómicos.