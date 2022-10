¿Cuál es el verdadero nombre de Bartola y quién le puso ese apelativo?

A pocos días de celebrarse el Día de la Canción Criolla, es preciso hablar sobre una de las artistas peruanas más reconocidas, no solo por su potente voz y talento, sino también por su carisma en el escenario: Bartola, quien ha sabido ganarse el respeto y admiración del público en general.

Si bien semanas atrás su nombre fue motivo de múltiples debates a raíz de unas declaraciones que dio sobre si se identificaba como afroperuana, el cariño de sus seguidores se mantiene vigente. Frases como “No, mi amor” son muy recordadas por el peruano de a pie, que aunque la conocen por su nombre artístico, ignoran su nombre real.

Bajo esta premisa, conoceremos este y algunos otros detalles de la también conductora del programa “Una y mil voces” junto con el cantante Marco Romero.

¿Cuál es el verdadero nombre de Bartola?

El nombre de pila de la icónica exponente del criollismo es Adriana Esther Dávila Cossío, quien nació y se crió en el emblemático distrito de Barranco junto a sus siete hermanos y sus padres Víctor Alejo Fernández Dávila Lazo y María Luz Cossío Rivera, quienes la apoyaron en su carrera artística, la cual, según cuenta, inició cuando tenía 15 años.

Fue a esta edad que ganó un concurso de música a nivel nacional, sin mayor preparación vocal, hecho que le permitió llegar a diversos programas de la época y conocer a importantes artistas como Augusto Polo Campos, quien marcaría un antes y un después en su carrera.

Bartola participó en el programa "El reventonazo de la Chola". Foto: composición LR/ Archivo La República / captura América

Bartola en la televisión

A lo largo de su carrera artística, la destacada cantante ha hecho su aparición en diversos programas musicales como artista invitada, ya sea para interpretar alguno de sus temas o como jurado. No obstante, su debut como conductora se dio en el 2010 cuando TVPerú la convocó para dirigir un programa dedicado al criollismo llamado “Una y mil voces”.

En su primera emisión, el espacio contó con Cecilia Barraza como invitada especial y aunque inicialmente su horario estuvo destinado para los sábados, el éxito de este espacio llegó cuando pasó a transmitirse los domingos al mediodía, ya que acompañaba los almuerzos familiares.

El espacio continúa transmitiéndose y cuenta con la participación del reconocido músico Marco Romero. Ccomo parte de su contenido tiene música, concursos, campañas de ayuda y homenajes a artistas.

Bartola lleva más de una década al frente del programa Una y mil voces. Foto: Andina

¿Quién la llamó Bartola por primera vez?

La intérprete de “Tal como yo” tuvo como mentor al recordado Augusto Polo Campos, quien influyó no solo en su carrera, sino en la de diversos y recondos cantantes criollos. Él decidió cambiarle el nombre artístico y bautizarla en honor a la intérprete Bartola Sancho Dávila, conocida como la ‘Reina de la marinera’, debido a que es el tipo de música que interpretaba en sus inicios.

Sin embargo, este nuevo apelativo no era de su agrado, puesto que quería ser conocida como Esthercita Dávila, la ‘Estrellita del sur’, y le avergonzaba lo que pudieran pensar sus amigos.

“No te puedes imaginar que de Esthercita Dávila te digan Bartola. Me fui llorando desde canal 5 hasta mi casa, en el bus lloré y llegué con mi ojo rojo a mi casa. No quería llamarme Bartola. Yo pensaba, ¿qué me iban a decir mis amigos?”.

Bartola ha generado polémica en Twitter. Foto: captura YouTube / Moloko Podcast

La artista criolla narró que fue su madre quien la animó a adoptar este nuevo nombre y le explicó que el compositor de “Contigo Perú” tenía mucha más experiencia y, si le daba ese seudónimo, era por una buena razón.

“Mi mamá me decía: ‘Pero hijita, por algo será, hazle a don Augusto, él sabe’. Ha marcado fuertemente en mi vida ese nombre. Augusto Polo Campos es un sabio, nunca se equivocaba. No lo hizo con Cecilia Bracamonte, Edith Barr, Manuel Donayre, Eva (Ayllón), Lucía (De la Cruz) y ninguna”.