Una de las parejas que tuvo Tula Rodríguez en el pasado fue Gino Barbieri, con quien sostuvo una corta relación a mediados de 2005. Ambos se conocieron en las instalaciones de Frecuencia Latina, cuando la exvedette conducía el programa “Esquadrón” y su expareja trabajaba en la producción del canal.

La relación no duro mucho debido a una presunta infidelidad de Barbieri con la productora Cathy Saenz. Recordemos que años después, en 2016, la propia Tula no quiso ni negar ni confirmar el hecho en una entrevista con Karla Tarazona.

“Fue muchos años atrás, ya ni lo recuerdo. Hay cosas que uno guarda en el baúl de los recuerdos. Ha sido hace muchos años. Yo ya había terminado con él también. Me da roche hablar de mi ex. ¿Si me atrasó? Tú qué crees (entre risas asentó la cabeza). Hay una relación cordial con ella ahora, la veo y la saludo”.

¿Tula se sigue viendo con Gino Barbieri?

Se conoce que Gino Barbieri mantiene un buen trato con Tula Rodríguez. De hecho, en setiembre del año pasado, los exs fueron ampayados por las cámaras de Magaly TV cenando juntos en Miami.

Hace un par de meses, Tula aceptó que todavía se ve con uno de sus ex, y si bien no precisó quién, todo indicaría que se trata de Gino. No obstante, aclaró que, esto nunca se dio mientras estaba casada con el fallecido Javier Carmona.

“Honestamente, ahora yo sí veo a mi ex, nos hemos visto, nos hemos encontrado en viajes y todo. Pero, cuando yo estaba casada, no tenía ninguna relación con ningún ex”, dijo.

¿Qué fue de Gino Barbieri?

Gino Barbieri se mudó a los Estados Unidos en 2010. En una entrevista con Magaly TV, su expareja, Paula Pérez, reveló que se desempeña como mesero en el restaurante Sugar Factory.

Sin embargo, esto ya no sería así, ya que, según sus redes sociales, comenzó a trabajar como productor de la cadena Telemundo. Además, se pudo conocer que acostumbra a recibir a personajes de la farándula cuando viajan a Estados Unidos.