Sonia Morales pide respeto a Yahaira Plasencia y asegura ser la ‘Patrona’ hace 33 años

Sonia Morales es una reconocida cantante folclórica que supo construir su imperio artístico a base de trabajo duro y mucho talento. Lejos de ampays y escándalos, la intérprete de “Tomaré para olvidarte” se ha forjado un nombre con el cariño de sus fans, quienes la conocen como la ‘Patrona del folclore’.

A puertas de cumplir sus 33 años de trayectoria artística, conversamos con la figura vernacular para conocer cómo cambió su vida con la pandemia, cuáles son sus proyectos a futuro y por qué le incomoda que la salsera Yahaira Plasencia se haga llamar como ella.

—¿Cómo te afectó la pandemia emocional y económicamente?

—Muchísimo. La pandemia fue muy duro para todos por las personas adultas, como mis papás, que estaban expuestos y había que cuidarlos mucho más que a cualquiera. También porque las presentaciones se acabaron y mi restaurante no pudo abrir tampoco, pero considero que no todo fue malo porque, para las personas como yo, que paran viajando de un lugar a otro, nos enseñó a estar más tiempo con la familia y compartir más. Eso no lo cambiaría por nada . Es más, ahora he aprendido a valorar más a mi familia y darles el tiempo que merecen por encima de todo.

—¿Cómo sientes el cariño del público lejos de los escenarios?

—Si bien la televisión es un medio de comunicación importante, no lo es todo. Ya no aparecer ahí no quiere decir que yo no siga trabajando y promocionándome. Mis seguidores siempre están ahí conmigo en los conciertos que doy y también en sus llamadas a mi celular, que no siempre puedo contestar porque estoy en presentación o atendiendo en mi restaurante, pero los siento conmigo y sé que ellos entienden mi trabajo. ¿Qué sería de mí sin mis fans?

—¿Cuál es la diferencia entre ser artista y empresaria?

—Completamente diferente. Yo abandoné mi restaurante por 17 años porque estuve metida en mi carrera artística de lleno, pero con la pandemia regresé con fuerza. Esa es una razón por la que le agradezco porque, no solo me permitió sacar adelante mi negocio, sino también unirme con mi familia. Porque mi negocio ya es de todos, ya que traje a mis hermanos y demás a que me ayuden, y nos genera a todos. Me siento feliz por eso porque ese es un sueño que yo tenía de muy niña . No solo crecer yo, sino también ellos.

—¿Te incomoda que Yahaira Plasencia se copie su nombre de la ‘Patrona’?

—Yo, la verdad, no tengo ningún problema con la señorita Yahaira Plasencia. Varias veces me preguntan por ella y piensan que yo tengo algún problema, pero no es así. Lo único que debo aclarar es que las leyes dicen que, cuando alguien registra una marca, como en mi caso la ‘Patrona’, se tiene que respetar, sea el género que sea. Así tú cantes cumbia, salsa, huayno y lo que sea; debe haber respeto a los nombres por los que nos hacemos conocidos con nuestro público. Así que solo pido respeto.

—¿Qué tan difícil fue manejar tus redes sociales?

—Recuerdo que, hace siete años, mi hija me decía ‘mamá, tienes que crearte tu Instagram’ y yo le decía que no porque se me hacía difícil subir fotos y compartir por ese medio. Hoy en día, ya me organizo y voy entendiendo poco a poco más la tecnología que es muy importante para estar más cerca de mis seguidores. Ya sé subir historias, comparto fotos y promociono mi restaurante.

—¿Qué significa tu familia?

—Todo. Mi familia es todo. Absolutamente todo. Tengo la suerte, cómo ya te dije, de tener a mis papás vivos acá conmigo y también a mi hija, que es todo para mí. Yo soy una persona que ama y se entrega por completo a su familia. Como sabes, mis papás no vivían acá en Lima y me esforcé mucho por traerlos a darle la vida que nunca tuvieron y merecen . Al inicio fue difícil para ellos adaptarse a esta realidad, pero hice todo lo posible porque así sea. Gracias a Dios, lo he logrado.

—¿Cuáles son tus nuevos proyectos para este 2023?