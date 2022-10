¡Con todo menos miedo! Natalia Salas es una actriz de teatro, cine y televisión que se viralizó al contarle a sus seguidores que fue detectada con cáncer de mamá. Por lo que le tuvieron que extraer a ‘Andrea’ de “Al fondo hay sitio” todo un seno para evitar la expansión de dicho mal en otras partes de su cuerpo.

La artista no solo sufrió la mastectomía, sino que su ginecólogo oncológico le explicó que el tipo de cáncer que tiene es el luminal A y es de tipo hormonal, por lo que debían inducirle a la menopausia y, después, debía llevar quimioterapias por un buen tiempo, pero comenzaría con 10 para que analicen cómo estaba reaccionando su cuerpo.

¿Qué pasó después de su primera quimioterapia?

El último 17 de octubre, la artista Natalia Salas había acabado todos sus procedimientos de prequimioterapia y estaba lista para recibir la primera, a través de su catéter port. En las historias que compartía explicaba lo nerviosa que se sentía porque no sabía cómo iba a ser dicho proceso, pero todo fue bien. En los días siguientes se desapareció de las redes sociales y, por lo poco que dejó ver, no la estaba pasando nada bien.

A una semana de cumplirse el primero de sus nueve quimioterapias que le quedan, la actriz tomó un vuelo a Miami, pero antes compartió un video que dice: “Una semana. Hoy cumplo una semana de mi primera quimio. Ha sido un sube y baja de emociones y sensaciones. Creí que la pasaría peor, pero debo reconocer que la pase mal. Tener la certeza que es el inicio de un largo camino me hizo flaquear. Pero ¿quién estaba ahí para agarrarme la mano y decirme que todo lo íbamos a lograr? Mi @chejocoloma. Gracias amor mío. Gracias, gracias, gracias. Leandro y tú hacen que todo valga la pena #ConTodoMenosMiedo. No es valiente quien no tiene miedo, es quien a pesar de tenerlo sigue adelante. ¡Vamos!”.

Natalia Salas volvió a “Al fondo hay sitio” como operadora

La actriz Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al compartir su regreso a “Al fondo hay sitio”, después de haberse alejado varios años porque su personaje de Andrea no tenía más participación. La artista estaba con el cabello corto, debido a que se cortó como forma de enfrentar el inicio de sus quimioterapias, y lucía más radiante que nunca.

Natalia Salas participó de un capítulo de "Al fondo hay sitio 2022". Foto: Natalia Salas/Instagram