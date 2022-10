Rebeca Escribens felicita a Melissa por su actitud con el ‘Gato’ Cuba: “Se ve que es de corazón”

Hace unos días, Melissa Paredes reveló que está llevando terapia psicológica con Rodrigo Cuba para tener una mejor relación por el bienestar de su hija. Por ello, aseguró que han limado asperezas y que sus diferencias han quedado en el pasado.

“Estamos en terapia, los dos. También han recibido a Anthony de la mejor manera y eso es algo lindo. Creo que todos estamos remando para el mismo lado, que lo debimos hacer desde un inicio, pero de los errores y de las caídas aprendemos”, dijo en ese momento para “Más espectáculos”.

Melissa Paredes habló sobre la crisis que vivió con el ‘Gato’ Cuba

En la reciente edición de “El gran show” Melissa Paredes recordó la crisis que vivió con su exesposo Rodrigo Cuba tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda.

“Nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida“, dijo al iniciar su discurso.

“Aquí no hubo quién se equivocó, una persona dos o tres, todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar. Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte” , agregó.

Rebeca Escribens aplaude actitud de Melissa Paredes

Luego de escuchar las declaraciones de Melissa Paredes en el programa conducido por Gisela Valcárcel, Rebeca Escribens respaldó la actitud que está mostrando Melissa Paredes con Rodrigo Cuba para salvaguardar la tranquilidad de su pequeña.