Jurado cuestiona a Gabriela Herrera: “Esto no es Miss Simpatía y tal vez no ganarías uno jamás”

¡Contra todos! Gabriela Herrera fue el último jale presentado en “El gran show” que se dio a conocer en la segunda gala del reality. La bailarina profesional entró con el pie derecho al obtener uno de los puntajes más altos de toda la noche; sin embargo, esto acabó cuando sus compañeros empezaron a especular sobre su ingreso.

Esto debido a que sintieron que tenían cierta desventaja por toda la trayectoria de quien ya participó en el mismo concurso de baile tiempo atrás. Asimismo, el pasado 15 de octubre, salió a declarar contra los demás participantes, quienes no lo recibieron bien y no la respaldaron. Lo que hizo que apoyaran en su total mayoría a Santiago Suárez, con quien tuvo un reto de tap.

Gabriela Herrera es criticada por jurado de “América hoy”

La danzarina Gabriela Herrera se presentó en el programa “América hoy” para que los jurados de dicho programa analicen las presentaciones de todos los concursantes de “El gran show” el pasado 22 de octubre. Al ver todo lo sucedido, uno de los panelistas le dijo a la modelo: “No estoy de acuerdo con nada de lo que estás diciendo. En primer lugar, porque yo soy director de la academia y es imposible que no te encuentres con tus compañeros de trabajo. Ay, Gabriela, ¿de verdad eres así? Por favor, eres muy talentosa y me ha gustado tu puesta en escena, yo de jurado hubiera votado por ti porque esto no es Miss Simpatía y tal vez tú no ganarías uno jamás ”.

Asimismo, acotó: “Pero una cosa sí te digo, yo detesto a esas actrices, bailarinas, esas artistas que se creen productoras, directoras, coreógrafas, productoras ejecutivas. Tú tienes que hacer lo que en el programa te dicen. Es que, en serio, te hablan y no se puede llegar a ti, relájate”. La joven de 23 años no dudó en mostrar sus sentimientos y se quebró por la falta de apoyo de sus compañeros.

Gabriela Herrera no se preocupa por opinión de sus compañeros

Como mencionamos líneas arriba, Gabriela Herrera no tuvo el voto de confianza de ninguno de los competidores de “El gran show”, quienes sí respaldaron a Santiago Suárez porque es más carismático con todos ellos.

Gabriela Herrera. Foto: composición LR/captura de América TV/difusión