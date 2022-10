Jenko del Río: ¿cómo pasó de chico reality a campeón de jiu jitsu en EE. UU?

Jenko del Río acaba de dar una alegría a todo sus seguidores al ganar un campeonato de jiu jitsu en Estados Unidos. El excombatiente obtuvo dos medallas de oro en este torneo que se llevó a cabo en el estado de Utah.

Mediante sus redes sociales, el exmodelo compartió este triunfo con todos sus seguidores y expresó su emoción por estar viviendo esta nueva faceta en el país norteamericano.

“!Doble oro! El día de hoy competí en la categoría Faixa Branca -170 libras”, contó.

Jenko del Río celebra su triunfo en campeonato de jiu jitsu

¡No pudo ocultar su felicidad! El ahora deportista comentó sobre esta experiencia y agradeció a todos aquellos que creyeron que podría llegar lejos en esta disciplina.

“Quiero comenzar agradeciendo a mi amigo, mi brother y el que me enseña en los entrenamientos a mejorar mi técnica en el jiu jitsu @reateguikto. Gracias, hermano, de todo corazón. Gracias por haber sido una gran esquina y por estar ahí dándome esa fe para seguir peleando. Desde que me dijiste esa vez: ‘Cada vez que compitas vas a la finalización’. Me quedó muy claro. Sabes que en este largo viaje de aprendizaje y experiencias de este lindo deporte llamado jiu jitsu. Aquí estamos siempre, para apoyarnos en lo que sea y sobre todo con las metas que cada uno se traza en la vida”, expresó.

Jenko del Río, campeón de Jiu-Jiutsu. Foto: captura/Instagram

¿Cómo pasó Jenko del Río de chico reality a campeón de jiu jitsu?

Jenko del Río era de lo integrantes más representativos del fenecido “Combate”. Sin embargo, en el 2014 la producción del programa anunció su salida.

“Si bien Jenko mantuvo un cuerpo bueno, en un momento, solo él sabrá por qué, engordó. A él le dijeron baja de peso por la competencia”, decía su excompañera Yiddá Eslava.

Por otro lado, el modelo se casó con Paloma Fiuza, pero su matrimonio acabó con una denuncia de agresión física y psicológica hacia la brasileña. Por ello, Jenko decidió alejarse del ojo público y se fue a Estados Unidos, donde se dedicó a esta disciplina con la cual ha obtenido un reciente logro: jiu jitsu.