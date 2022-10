Gabriela Herrera llora ante críticas por su actitud en “El gran show”: “No soy creída ni soberbia”

Se quebró. Gabriela Herrera estuvo como invitada en el programa “América hoy” para hablar de su participación en la última gala de “El gran show”.

El jurado presente y las conductoras del magazine matutino criticaron a la bailarina por no acoplarse al equipo del reality. Esto debido a que ninguno de sus compañeros decidió darle su ‘voto de confianza’ en el desafío de tap.

¿Qué dijo Gabriela Herrera?

La exchica reality escuchó los cuestionamientos del jurado en el programa de Ethel Pozo ante su actitud con la producción de “El gran show”, quienes la acusaban de ser alguien con quien era difícil trabajar.

“ Es imposible que tú no te cruces con tus compañeros de trabajo… Ay, Gabriela ¿de verdad eres así?, por favor, eres muy talentosa, tu show me gustó, pero no ganarías un ‘miss simpatía’. Detesto a esas artistas que se crean coreógrafas, tú tienes que hacer lo que en el programa te dicen ”, mencionó uno de los jurados de “América Hoy”.

Estas palabras provocaron que Gabriela llorara en vivo. Sin embargo, aseguró que no es ni creída ni soberbia como muchos la catalogan, sino que prefiere decir las cosas de frente.

“ Se habla mucho que no tengo humildad, que soy creída, que me creo soberbia, creo que nunca me he parado en un programa a decir ‘soy la mejor, soy la ganadora, soy la única y sé que voy a ganar la copa, nunca me he creído la mejor, porque sigo aprendiendo, cada cosa para mí es algo nuevo ”, aclaró la también cantante

Además, Gabriela añadió que hay mucha hipocresía en el mundo del espectáculo y a que ella la juzgan por mostrarse tal cual es.