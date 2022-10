Facundo González a Gisela Valcárcel: “Tus ojos valen más que un beso”

Facundo González continúa con el intento de ‘enamorar’ a Gisela Valcárcel. En la última gala de “El gran show”, la pareja siguió los coqueteos e, incluso, el argentino le pidió a la rubia que acerquen sus rostros y se miren a los ojos por 30 segundos.

Es importante recordar que el chico reality estaba en sentencia en la cuarta gala del programa de baile e invitó a varios de sus compañeros de “Esto es guerra” para reforzarlo en el ‘sexy dance’ que presentó.

¿Qué dijo Facundo González?

La expareja de Paloma Fiuza le pidió a la conductora que juntaran sus rostros, pero la ‘Señito’ dudaba. Ante esta reacción, Facundo le preguntó: “¿No querés o no aguantás?”.

Sumado a ello, el ‘guacho’ le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse, ya que no intentaría besarla, pues “él es muy respetuoso”. Ante esto, Gisela le respondió: “No es que no aguante, me parece fuerte”.

Pero Facundo González no se amilanó y continuó piropeándola: “Tus ojos valen más que un beso”. La también productora soltó risas nerviosas y le prometió que harían el reto siempre y cuando él no sea eliminado del programa.

¿Facundo González le ofreció su ‘colágeno’ a Gisela Valcárcel?

El chico reality oyó que Santiago Suárez le dijo a Valcárcel que le iba a presentar a su tío y el argentino interrumpió la conversación para ofrecerle su ‘colágeno’ a la rubia.

“ Estoy molesto. Primero porque él (por Santiago Suárez) viene y le dices que te encanta. Segundo porque te quiere presentar al tío de 50 y pico. Yo tengo 33. ¡Hay que consumir colágeno! ”, bromeó el integrante de “Esto es guerra”.

¿Gisela ya tiene nuevo romance?

Gisela Valcárcel comenzó el programa con la presentación del número de baile de la cantante Leysi Suárez junto con su compañero. Al afirmar que entre la artista y el danzarín solo existe una relación de compañerismo porque Suárez está casada, la conductora afirmó que ya tiene pareja y aclaró que ella estaba preparada para anunciar públicamente esta noticia.

“Hablando de matris, se acabó mi soltería, es lo único que les digo, pues. Yo dije que lo decía y punto”, manifestó la ‘Señito’ y dejó sorprendido a los participantes, así como a los jurados del concurso. “¿Cómo es eso?”, “Cómo?”, fueron algunos de los comentarios de Adolfo Aguilar y Tilsa Lozano.

Hasta el momento se conocía que la presentadora se encontraba soltera durante varios años, desde el fin de su matrimonio con el fallecido empresario Javier Carmona.