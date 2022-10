Danny Rosales conmocionó a sus miles de seguidores al contar que vivió una experiencia paranormal la madrugada de este lunes 24 de octubre. Con lágrimas en los ojos y bastante impactado, el integrante de “JB en ATV” aseguró haber tenido comunicación con su fallecida abuelita en sus sueños. “Nunca creía estas cosas hasta que lo experimenté”, escribió en Facebook.

Según dijo, mientras dormía, su familiar se le presentó y habló con él e, incluso, lo consoló, por lo que no pudo evitar romper en llanto al levantarse. Asimismo, confesó que jamás había pasado por una situación similar a la que acababa de acontecer.

“Qué tal. Son las 6.00 a. m. y quiero compartir esto con ustedes. Nunca me había pasado. Yo perdí a mi abuelita hace muchos años, nunca pude despedirme como se debe y sí es verdad lo que he vivido hoy día, toda esta experiencia maravillosa, ella habló conmigo en sueños, nunca había sentido esto y he llorado tanto con ella, me ha hablado cosas, me ha consolado y ya me levanté así ”, relató el cómico peruano de “JB en ATV”.

Finalmente, Danny Rosales aprovechó para decirle a su abuelita lo mucho que la quiere a pesar de que ya no pueda estar físicamente a su lado. “Fue una experiencia muy linda, muy hermosa que Dios me haya permitido hablar con ella. Mi abuelita se llamaba Yoko y yo he podido hablar con ella. Sé que estás arriba y te amo”, señaló.

Danny Rosales niega romance con Dayanita

Por medio de su Instagram oficial, Danny Rosales negó rotundamente tener un romance con Dayanita. Además, se mostró bastante incómodo ante las especulaciones de un posible romance entre ambos.

“A mí me gustan las mujeres, pero esto sí me incomoda porque tengo detrás hermanas, tengo hijos y me molesta que la gente tergiverse las cosas y, más que todo, los medios de comunicación”, aseveró el comediante.