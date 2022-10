Dalia Durán sobre liberación de John Kelvin: “No hay nada que celebrar”

Rompió su silencio. Dalia Durán declaró sobre la decisión del Poder Judicial para liberar a John Kelvin, quien fue sentenciado a 21 años de prisión efectiva por el delito de agresión sexual contra su aún esposa y madre de sus cuatro hijos.

La exparticipante de “El gran show” señaló que no le guarda rencor al cantante, pero lanzó un contundente mensaje: “ Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera”.

¿Qué dijo Dalia Durán?

La rubia le recordó a Kelvin que fue gracias a ella que ahora se le permite salir de prisión. Esto debido a que decidió cambiar su versión inicial ante las autoridades y negó que la haya agredido sexualmente. “ Cuando yo hice mi cambio de versión... espero que a él no se le olvide nunca ”, añadió Durán enfáticamente.

Además, le pidió al padre de sus hijos y a su equipo legal que sean muy cautelosos al momento de dar declaraciones a los medios de comunicación. “Lo único que podría decirle es que tenga mucho cuidado de lo que pueda decir él o su abogado, deben ser muy cautelosos”, agregó la cubana.

Dalia Durán exige a John Kelvin que no se victimice

Finalmente, Durán aseguró que la celebración del intérprete no debe ser motivo de festejo porque “él no es la víctima de nada”.

“Acá no hay nada que celebrar, tampoco acá él no es la víctima de nada. Yo voy a ser muy cautelosa, voy a esperar a escucharlo, pero tampoco voy a permitir burla alguna. Yo no le guardo rencor ni odio, tiene todo el derecho de volver a empezar, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no lo vamos a sacar como mártir ni ponerle una velita al santo. Solo nosotros dos sabemos la verdad ”, concluyó Dalia Durán.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).