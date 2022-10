Dalia Durán reafirma que fue víctima de violación sexual por parte de John Kelvin

Dalia Durán se presentó en el programa “Amor y fuego” para explicar por qué le parece una injusticia que su aún esposo salga en libertad. La modelo se mostró muy firme y recriminó a la defensa legal de su expareja llamándolo “descarado” por negar sus acusaciones. Durán reafirmó que fue víctima de violación por parte del cumbiambero.

La cubana se había indignado en la porque estaba la supuesta nueva pareja del exintegrante del exintegrante del Grupo 5 y no dudó en exponer su molestia. Minutos más tarde, al mismo programa se comunicó la joven en mención para evitar especulaciones y aclarar que era su asesora legal y no más. Asimismo, le pidió a la señora Durán que tenga cuidado con sus palabras.

Dalia Durán se indigna con decisión judicial de John Kelvin

La cubana Dalia Durán llamó al programa “Amor y fuego” para mostrar su inconformidad con la decisión del Poder Judicial de derogar la sentencia de John Kelvin, declararlo inocente y apresurar su salida del penal, que sería en estos días. La animadora de eventos resaltó que los episodios de sufrimiento que pasó con la golpiza y violación se han visto vulnerados con su próxima libertad.