Dalia Durán se pronunció sobre la última incidencia en la audiencia de su expareja John Kelvin, donde se falló a su favor y se dictó su libertad, pues la modelo ha asegurado que en la cita judicial estuvo presente la supuesta ‘amante’ del cumbiambero.

La modelo estuvo enfurecida en la citación que tuvo junto a su defensa legal, el abogado del padre de sus hijos y él mismo porque sintió que las señas que se hacían con su ‘nueva’ pareja, de acuerdo a sus afirmaciones, era para sacarle ‘cachita’ a la empresaria.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre la joven?

De acuerdo a las imágenes de “Amor y fuego”, el cantante John Kelvin estaba enviando besos a una amiga que estuvo presente vía videollamada en la última audiencia judicial, en donde se le declaró como inocente. Eso habría incomodado a la anfitriona, quien se mostró enfurecida y protestó: “Lo que vi es que se estaban riendo, yo ingresé cuando se estaban riendo. Yo no la conozco y si la conociera, tampoco me importa. La verdad por eso lo dije, me pareció una burla. Acá no hay nada que celebrar”.

“Quisiera saber si estas audiencias son privadas o se pueden verla desde la oficina de su abogado. Por la parte involucrada, se encuentra su amante y primo ”, fue la cuestión de Dalia en el chat de dicha videollamada.

La mujer que estuvo en la reunión legal junto al primo del artista, quien al conocer el resultado de dicha sentencia manifestó: “Se hizo justicia. Libre. Lo logramos. Vamos a seguir adelante. Llevo desde el día uno llorando y lo conseguimos”.

Amiga de John Kelvin aclara que es su consejera legal

La señorita Alejandra Acha llamó al mismo programa para aclarar que no tiene ningún vínculo con el cumbiambero John Kelvin y solo es su asistente legal. “ Yo no soy amante de nadie, hace 4 meses a Jonathan”, sostuvo.