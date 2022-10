¡Lo dijo todo! El novio de Samahara Lobatón, Youna, se cansó de recibir tantos mensajes de odio en sus redes sociales y, por ello, se pronunció en una serie de historias de Instagram. Si bien su relación con la influencer ha estado llena de polémicas, al parecer, la gota que derramó el vaso fue cuando anunció que había finalizado su relación, sin embargo, luego especificó que se trataba de una broma.

El barbero chalaco se indignó al ver cómo en varias fotos, donde sale junto a su familia, los usuarios terminan criticándolo e insultándolo, por ello confesó que tuvo que restringir la casilla de comentarios para que la situación no empeore.

“Qué pena que en todas las fotos que desee compartir con mi familia solo reciba comentarios estúpidos, insultándome. ¿Qué fue lo que les hice yo? Presumo a mi hija y tengo que desactivar los comentarios porque gente ignorante y sin vida se toma la molestia de c**** la foto”, comenzó diciendo.

Youna asegura que no lo conocen y pide al público ser más empático

Yonathan Alejandro Horna Faijo, nombre real de Youna, precisó que lo que los medios han dicho sobre él no lo define como persona. “Nadie me conoce, solo conocen lastimosamente lo que la prensa dijo de mí a su modo. No me interesa dar explicaciones ni aclarar lo que se dice mí, porque mi vida no es de interés público”.

En esa misma línea, enfatizó que no le afectan los comentarios ofensivos, sino todo lo contrario. “Soy una persona más y dense cuenta de que comentando h****** y media, no le hacen daño a nadie, solo quedan como unos estúpidos hablando de algo o de alguien que no conocen y peor aún, me c**** una foto tan bonita como las de mi hija que quiero mostrar”.

Youna da su descargo tras recibir mensajes de odio. Foto: Instagram/Youna

Por último, la pareja de Samahara Lobatón reflexionó sobre la felicidad de uno. “Es algo difícil de conseguir y muchas veces dura poco. No nos esforcemos en ver mal a las personas o tratar de destruir su momento de felicidad , momento que todos anhelamos y quisiéramos que sea eterno. Sé empático, ponte en el lugar (del otro) y no te dejes llevar por el resto”, sostuvo.

Youna pide a cibernautas ser más empáticos antes de realizar comentarios. Foto: Instagram/Youna

Youna y Samahara Lobatón: ¿cuándo inició su relación?

La joven pareja ha tenido varios altos y bajos en su relación, entre ellos denuncias por agresión en 2020, sin embargo, meses después, volvieron a ser captados juntos e incluso viajaron a Cancún, México. ¿Cuándo comenzó su romance?

Samahara Lobatón y Youna se separan. Foto: composición LR/Instagram/Samahara Lobatón

Youna y Samahara fueron captados juntos por primera vez en julio de 2019, luego de que ella compartiera una foto muy cariñosa con el barbero en una discoteca. A fines de aquel año oficializaron su relación y poco tiempo después comenzaron a convivir. La noticia bomba llegó en mayo de 2020, cuando ‘Sam’ reveló que tenía 17 semanas de embarazo. Meses después dio a luz una bebe a quien puso de nombre Xianna. Actualmente, permanecen juntos y lucen como una familia unida.