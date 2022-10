Modelo acusa a Natalie Vértiz de no hacerle pasar casting por ser amiga de su agresor

Yahomi Drushka, de 19 años, recurrió a TikTok para contar su experiencia en el casting de Model Of The Year Perú 2022, reality de modelaje conducido por Natalie Vértiz. En su video, del sábado 22 de octubre, la modelo explicó que no fue seleccionada porque la conductora de “Estás en todas” es amiga del sujeto que, según dice, la agredió física y sexualmente.

¿Qué pasó en Model Of The Year Perú 2022?

“Me siento indignada como mujer”, escribió Yahomi Drushka, quien figura como modelo del segmento ‘Va o no va’ del programa “En boca de todos”, de América TV.

“Yo sabía que no me iban a aceptar. Natalie conoce a mi agresor que ya denuncié” , dijo. “Para mí es muy difícil no sentirme mal. Que Natalie Vértiz no sea comprensiva con mi situación y simplemente me rechace”, agregó.

Por otro lado, en sus historias de Instagram, Yahomi Drushka rechazó que fuera descartada de Model Of The Year Perú 2022 porque tuvo un mal performance.

“Es imposible. Yo no lo he hecho mal. No me han elegido por un tema personal” , aseguró y explicó que previamente había contado su historia a Mariana Vértiz y Ale Venturo.

¿Quién es el agresor de Yahomi Drushka?

En su perfil en Instagram, Yahomi Drushka denuncia que su agresor es Raúl Chirinos Landázuri, de 32 años, hermano de la actriz Alexia Barnechea, ‘Toti’ en “De vuelta al barrio”.

“Yo lo conocí cuando tenía 17 años. (…) Era una adolescente con sentimientos y emociones vulnerables, por eso él se aprovechó de mí”, escribió en una de sus publicaciones.

La modelo Yahomi Drushka también comparte un link donde adjunta conversaciones con otras presuntas víctimas de Raúl Chirinos Landazuri, quien habría intentado silenciarla reportando sus redes sociales, además de levantar un proceso legal contra ella para evitar que siga ventilando el caso.

4.10.2022 | Publicación de Yahomi Drushka denunciando a su agresor Raúl Chirinos Landazuri. Foto: captura Yahomi Drushka/Instagram

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que fue afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100, creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Gobierno peruano.

Además, la Línea 100 posee la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. El servicio atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso feriados.