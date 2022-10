Melissa Paredes sobre crisis con el ‘Gato’ Cuba tras ampay: “Me tocó perdonar y pedir perdón”

Melissa Paredes recordó los difíciles días que vivió tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda, la cual conllevó a anunciar su divorcio con Rodrigo Cuba. En la cuarta gala de “El gran show”, este 22 de octubre, la participante reconoció errores en dicha etapa y aseguró que ya dejó atrás los rencores.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

La actriz resaltó que han vuelto a tener comunicación y dejar de enfrentarse públicamente por el bienestar de su hija. Para llevarlo a cabo, están llevando terapia psicológica.

“Nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida ”, dijo al iniciar su discurso.

“Aquí no hubo quien se equivocó, una persona dos o tres, todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar. Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte”, agregó Paredes.

Melissa Paredes se quiebra

La ex chica reality se quebró de un momento a otro y fue consolada por Gisela Valcárcel, quien le dio unas palabras de aliento.

“No quiero propiciar lágrimas en el programa, solo creo que cuando uno permite que vean la vulnerabilidad dentro, es cuando realmente hemos crecido”, expresó.

Finalmente, Melissa Paredes volvió a hablar de lo que vivió. “Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio ”, dijo.

“Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí a la fuerza”, finalizó.

La exconductora de “América hoy” llegó a la pista de baile disfrazada de Gatúbela y deslumbró al público con su talento artístico.

En la gala, Samahara Lobatón no pudo vencer a Facundo González y fue eliminada del reality. “Este programa me devolvió las ganas de seguir viviendo”, dijo en su despedida.

¿Cómo le fue a Melissa Paredes en “El gran show”?

Melissa Paredes obtuvo el puntaje más alto de la cuarta gala de “El gran show”. La actriz y exconductora de televisión brilló en la pista de baile a ritmo de un tema de Jennifer López.

Gisela Valcárcel le hizo la propuesta de llevar a Janet Barboza al programa, como jurado VIP, y ella tuvo una singular reacción. “¿Me quiere mandar a sentencia usted?”, dijo.