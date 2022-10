Giuliana indignada con Gisela por cuestionar beso con notario pucallpino: “¿En qué tiempo estás?”

Giuliana Rengifo y Gisela Valcárcel se animaron a conversar sobre el amor antes de la presentación de la cumbiambera en la cuarta gala de “El gran show”. La ‘Señito’ resaltó que estar soltera es una “delicia”.

Comentaron sobre el polémico romance de Giuliana con el notario Paul Pineda. Ante esto, la conductora de TV resaltó que no le gustaría estar en situaciones cariñosas con alguien y que esa persona no le vuelva a escribir.

“A mí me das un beso y para mí es compromiso, yo me caso. ¿Tú qué crees que soy mercadería que se prueba y me dejan? Sí, me parece que el hecho de que alguien bese a alguien debe significar algo, o ¿ya no significará nada? O sea, uno besa y se olvida de la persona (…) Yo para juguetes me compro una Barbie”, expresó Valcárcel.

La respuesta de Giuliana Rengifo

Este comentario no le pareció a la intérprete de “Qué poca” y dijo que también cree en el amor e incluso le gustaría casarse, pero que ahora está enfocada en sus proyectos y sus tres hijas.

“Estoy soltera, sin compromiso y feliz. Lo disfruto, yo tengo tres hijas, entonces para mí ellas son mi mayor distracción, son mi motor y mi motivo junto a mi madre que la amo”, señaló Giuliana Rengifo.

“¿En qué tiempo estás, Gisela? Un beso no significa nada (…) Yo siempre dije que éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy. En el momento fue un gusto, pasó un beso, pero nada más”, agregó en referencia sobre el notario pucallpino.

Giuliana Rengifo se cansó de ataques y envía carta notarial a Magaly

La relación entre Giuliana Rengifo y Magaly Medina empeoró luego de que la ‘Urraca’ emita el ampay de la cumbiambera con un notario casado. Tras varios dimes y diretes, la cantante finalmente le envió una carta notarial para que su detractora se rectifique.

“Ha lesionado mi imagen pública y reputación al calificarme usted con adjetivos despectivos agraviantes como ‘pelandusca’, que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa “prostituta”… epítetos denigrantes no inciden bajo ninguna circunstancia en la esfera pública de mi actividad y carecen de interés público”, se lee en parte del documento.