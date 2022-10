Gabriela Herrera luego de que sus compañeros le dieran la espalda en “EGS”: “Es lo de menos”

En la última gala de “El gran show”, Gabriela Herrera tuvo un reñido enfrentamiento de baile con el actor Santiago Suárez, en el que este último fue el ganador. Además, grande fue la sorpresa de la audiencia al ver que ninguno de los participantes del reality respaldó a la bailarina en el mano a mano, ya que, en un momento, todos le otorgaron su voto de confianza a Suárez.

Pese a ello, la bailarina dio lo mejor de sí en la pista de baile y, aunque no se sintió apoyada, ella indicó a la prensa que esto era lo que menos le importó porque está enfocada en seguir aprendiendo y perfeccionándose.

¿Qué dijo Gabriela Herrera?

“(El tap) es un género es bien difícil, pero hemos podido demostrar lo mejor que hemos podido en escena. Estoy feliz y contenta porque he visto que puedo hacer otras cosas más. Me demuestra que no solo que tengo una barrera, sino que hay mucho más en explorar de lo que puedo hacer”, precisó en un inicio.

“No hay límites. Eso es lo más lindo que puedo rescatar de ese versus, así ganes o pierdas, que voten por ti no voten por ti, eso es lo de menos”, puntualizó la integrante de “El gran show”.

Así fue la presentación de Santiago Suárez, quien venció a Gaby Herrera

El joven actor logró imponerse ante Gabriela Herrera en duelo de baile que protagonizaron el último 2 de octubre en “El gran show”. Santiago Suárez cautivó a la audiencia y a la mesa del jurado al danzar tap sobre unos tacos al ritmo de los temas “Umbrella” y “Singing in the rain”.

Él se llevó los aplausos del público y, tras declararse vencedor del confrontamiento, le otorgó 2 puntos extra a los participantes que votaron por él.