¿Cuál es el verdadero nombre de Eva Ayllón y por qué se hace llamar así?

La amplia trayectoria artística de Eva Ayllón la ha convertido en una de las máximas representantes del criollismo. Actualmente, la afamada intérprete forma parte del jurado del programa de canto “La voz kids”, donde guía con su experiencia y talento a los pequeños participantes que sueñan en convertirse en grandes estrellas de la música.

En algunas oportunidades, la reconocida “Voz de oro del Perú” ha compartido detalles de su vida privada, como su niñez, su núcleo núcleo familiar entre otros detalles. Sin embargo, existe un dato desconocido por muchos que ahora te vamos a compartir: su nombre original.

El verdadero nombre de Eva Ayllón

La máxima exponente de la música peruana es conocida en el ambiente artístico como Eva Ayllón. Sin embargo, el nombre real de la cantante es María Angélica Ayllón Urbina.

La afamada ‘Reina del landó' inició su carrera musical en la década del 70, donde adoptó el nombre de Eva, en honor a su abuela, quien la crio y le heredó su amor por la música criolla y afroperuana: “Ella me enseñó a cantar ‘Cada domingo a las 12′, ‘Cuando llora mi guitarra’ y ‘Muñeca rota’”, mencionó según el portal Talento.

Los inicios musicales de Eva Ayllón

Eva Ayllón inició su carrera musical en los años 70 trabajando en peñas criollas. Años más tarde, se sumó a Los Kipus como la voz principal de la agrupación. A pesar de que la cantante ya estaba encaminada en este ambiente musical, fue con este grupo donde obtuvo mayor reconocimiento y notoriedad en nuestro país.

Eva Ayllón fue reconocida en 2019 con el Latin Grammy a la Excelencia Musical. Foto: difusión

Eva Ayllón y su amistad con Chabuca Granda

En varias oportunidades, Eva Ayllón ha mencionado que Chabuca Granda y Mercedes Sosa han sido sus grandes referentes en su carrera artística. Sin embargo, no imaginó que podría forjar una estrecha amistad con la creadora de “La flor de la canela”.

“Cuando grabé ‘Cardo o ceniza’ yo estaba en Lince, en el paradero para irme a la casa de mi mamá. Me iba al Callao. Estamos hablando del año 80. De pronto, Chabuca salió de un carro y me dijo: ‘Gracias por grabar ‘Cardo o ceniza’. Así se canta’. Mi hermana me tuvo que jalar porque me quedé atónita…”, contó la cantante para Perú 21.

“Luego tuve la oportunidad de compartir más con ella en el local El Embrujo, que quedaba justo en la bajadita del Puente de los Suspiros, donde se cantaba sin micrófono. También en el Callejón de un Solo Caño, en Miraflores, en la cuadra 12 de la avenida Larco. Y tuve la oportunidad de que me llamara para su programa de televisión, donde me enseñó muchos ‘tips’”, agregó.