Gabriela Herrera tras ser derrotada por Santiago Suárez en “El gran show”: “Nunca se pierde”

Gabriela Herrera y Santiago Suárez protagonizaron un reñido versus en la pista de baile de “El gran show”, el último sábado 22 de octubre. En esta oportunidad, ambos tuvieron la difícil tarea de demostrar su talento para el tap y así sumar votos de sus compañeros. Al final de las presentaciones, el actor resultó ganador y se llevó los aplausos de todos.

Posteriormente, la joven bailarina decidió pronunciarse ante la prensa. Ante las cámaras, ella aseguró que no le preocupaba haber perdido y que, muy al contrario, estaba contenta y agradecida de haber podido hacerle frente a un nuevo reto.

Las palabras de Gabriela Herrera tras perder en “El gran show”

“ Nunca se pierde, este es un versus, pero más que eso la gente va a ver lo que hemos ensayado una semana entera . Es un género complicado, que tiene una técnica que se agarra en meses o años... es bien difícil, hacerlo en menos de una semana es complicadísimo, pero hemos podido demostrar lo mejor que hemos hecho en escena”, expresó Gabriela Herrera.

“(estoy) feliz porque he visto que puedo hacer otras cosas más, me demuestro a mí que tengo mucho más por explorar, no hay límites, y eso es lo más lindo que puedo rescatar de ese versus, así se gane o se pierda, que voten o no voten por ti es lo de menos”, añadió la bailarina en el set de “El gran show”.

La derrota de Gabriela Herrera frente a Santiago Suárez en “El gran show”

Santiago Suárez bailó al ritmo de los temas “Umbrella” y “Singing in the rain” en “El gran show” y salió vencedor; por otra parte, Gabriela Herrera dio su mejor esfuerzo, aunque no logró convencer a sus colegas.