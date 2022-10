Belén Estévez critica rendimiento de Melissa Paredes y ella le responde: “No soy la de antes”

Gisela Vacárcel aprovechó unos minutos para conversar con Melissa Paredes antes de su presentación en la cuarta gala de “El gran show”, y le recordó cómo Belén Estévez detuvo los ensayos para llamarle la atención por su rendimiento.

La actriz ingresó contenta a la pista de baile, sin embargo, su rostro cambió al ver el video en el que revela a la directora de la academia cómo se siente. “Vienes a cumplir. Vienes, ensayas dos horas, cumples, haces un show presentable (...) Te vale nada ganar”, dijo la argentina al inicio.

Melissa precisó que sí le importa ganar, pero siente que ya no es cómo antes, debido a todos los problemas que ha enfrentado en este último año. “Conocer directamente el dolor te hace sentir que lo demás es nada” , manifestó.

Melissa Paredes “ya no es la de antes”

Luego de escuchar a Melissa Paredes, Belén Estévez se tranquilizó y mostró empatía con la pareja de Anthony Aranda. “Te van a criticar por todo, porque si no lloras te van a decir ‘esta no tiene sentimientos, es una piedra’. Te van a criticar, tú sigue tu vida”, expresó.

“Estoy bien. Me paro aquí y hago las cosas. Yo soy fuerte; pero también cargo cosas dentro que me encantaría que se sanen de la noche a la mañana , pero no es tan rápido”, reveló la protagonista de “Ojitos hechiceros”. También comentó que ahora prefiere “no mostrarse tal cual es” por temor a las críticas.

Se quebró al recordar los problemas legales con Rodrigo Cuba

Al terminar el clip, Melissa Paredes no pudo evitar las lágrimas. “Nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie. Fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida y creo que todos aprendimos”.

La actriz dijo que tanto ella como el ‘Gato’ Cuba cometieron errores, pero que ya se perdonaron y ahora se enfocan en su bien mayor: su hija. “Creo que me tocó perdonar y pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio (...) Todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar. Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte y decir que vamos para adelante, (porque) vamos a ser padres toda la vida”.

Gisela Valcárcel se conmovió al ver llorar a Melissa Paredes en "El gran show". Foto: captura/América TV

Al ver afectada a Melissa, Gisela Valcárcel puntualizó que esa no fue su intención. “No es que quiera propiciar lágrimas en el programa, solo creo que cuando uno permite que vean la vulnerabilidad dentro es cuando realmente hemos crecido”.