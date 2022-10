Anthony Aranda feliz de ser coreógrafo: “En un solo día gano lo que ganaría en un sueldo de ‘EEG’”

Anthony Aranda estuvo como invitado el 19 de octubre en “En boca de todos”. Durante el programa de América TV, reveló algunos datos personales.

El ‘Activador’ habló sobre su profesión, la cual no dudó en comparar con su extrabajo en “Esto es guerra”. El bailarín no dudó en asegurar que gana más como coreógrafo que siendo un chico reality en “EEG”.

Anthony Aranda respondió a las preguntas de Ricardo Rondón

La aparición de la pareja de Melissa Paredes en el programa de Tula Rodríguez llamó la atención de todos los presentes. Anthony Aranda contestó todas las interrogantes que le lanzaron.

“¿Ganas más como coreógrafo que cuando estabas en ‘Esto es guerra’? ¿Sí, no o tal vez?”, preguntó el presentador de “En boca de todos” Ricardo Rondón. “Tal vez. Depende de la temporada”, dijo en un inicio el ‘Activador’.

Anthony Aranda gana más como bailarín que en “Esto es guerra”

Tras esta primera declaración, explicó a lo que realmente se refería. “Por ejemplo, como coreógrafo viene un artista que quiere hacer un videoclip de algún disco o alguna canción nueva, quiere que lo coreografíe en un evento súper importante, en un solo día gano lo que ganaría en un sueldo de ‘Esto es guerra’”, aseguró muy orgullosamente Anthony Aranda.

Anthony Aranda está muy orgulloso de su faceta como bailarín y coreógrafo. Foto: Anthony Aranda/Instagram

El motivo por el que Anthony Aranda se fue de “Esto es guerra”

Anthony Aranda salió del reality de competencias en julio de 2022. Mucho se especuló sobre su renuncia al programa, pero durante “En boca de todos” el bailarín relató su verdadero motivo.

“Esto nunca lo he contado. Esto nunca lo he contado. Meli pasaba por un momento superdifícil, yo estaba en ‘Esto es guerra’… Me copaba mucho tiempo durante el día, y dije ‘mi novia necesita mi apoyo en esos momentos’… Hablé con la producción y le expliqué, le dije si me podía ausentar unos días porque la sentía muy sola”, explicó el bailarín.