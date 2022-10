A sus cortos 18 años, Guadalupe Farfán, mejor conocida como July en “Al fondo hay sitio”, se ha convertido en uno de los personajes más queridos por la teleaudiencia por la cuota de calidez y generosidad que ha aportado su papel a la icónica serie.

En entrevista para La República, la actriz se animó a hablar sobre su salto a la fama en “Al fondo hay sitio” y las experiencias que ha ganado desde que comenzó a encarnar a la popular sobrina de Charito. Asimismo, respondió sobre los que marcan similitudes entre el amorío que se viene cocinando entre su personaje y el de Cristóbal Montalbán con el pasado romance entre Grace Gonzales y Nicolás de las Casas.

La llegada de Guadalupe a “AFHS”

—A diferencia de los nuevos actores de “AFHS” que audicionaron para conseguir un papel en la serie, a ti te buscaron para darle vida a July. ¿Fuiste la única convocada para interpretar al personaje?

—Hubo varias opciones. Fue un casting bastante grande. Me habían comentado que estaban buscando a July por varias semanas. Me llegó el mensaje del director de casting y no desaproveché esa oportunidad. Le respondí al toque diciendo que estaba interesada en el papel. Y, bueno, así fue como todo comenzó.

—“AFHS” es la primera producción en la que trabajas. ¿Cómo fue la experiencia de laborar al lado de consolidados actores, como Yvonne Frayssinet y Mónica Sánchez?

—La verdad, bastante chévere, pero, al mismo tiempo, estaba llena de nervios. No sabía cómo iba a ser el hecho de estar en escena con ellos porque siempre los había visto como mis ídolos más grandes.

Guadalupe Farfán dio su gran salto a la televisión con su personaje de July en "Al fondo hay sitio". Foto: Composición La República/Guadalupe Farfán/Instagram/Captura América Televisión

—Me acuerdo, incluso, de los primeros días que estuve en Pachácamac y aún no me tocaba grabar escenas con los González. Recuerdo haber visto de lejos a Mónica Sánchez y decir: ‘Oh, por Dios, es Mónica Sánchez’. Así me pasó con todos los personajes, a quienes vi en pantalla desde muy pequeña; y ahora tenía que trabajar con ellos. Era raro, pero lindo.

—¿Desde un inicio te dijeron que tu personaje de July tendría un largo período en la serie o fue a raíz de que este se hizo querido por la audiencia que te pidieron quedarte más tiempo interpretándolo?

—Al principio, cuando tuve la llamada con el director, más o menos me contó cómo sería el personaje de July, incluyendo un poco de lo que se venía en “AFHS”. Entonces me dijeron que iba a tener un período largo en la serie. De todas maneras, me dijeron que eso siempre se evalúa cuando sales al aire por la respuesta del público a tu personaje, de si tiene pegada o no.

—A raíz de tu ingreso a la serie, tu popularidad en redes ha ido en aumento. ¿Cómo vives con la fama en tu vida diaria?

—Sí, la verdad es que es algo bastante nuevo. Al principio me daba nervios el pensar cómo la gente recibiría mi personaje. Al menos les ha gustado. El primer día que July salió al aire fue un boom, porque mis redes sociales explotaron por completo. Las notificaciones no pararon de sonar, así que siento que me estoy tomando con calma (la fama). Poco a poco voy acostumbrándome.

—¿Cuándo te ven en las calles te saludan por el nombre de July?

—Sí, me dicen July. No se acuerdan de mi nombre. A veces me preguntan ‘¿cómo te llamas, para no decirte tanto July?’, pero ya estoy acostumbrada a que me digan así. Es más, a veces, cuando estoy por la calle y me dicen ‘July’, tengo como eso de voltear, como que me están llamando a mí.

Un accidente pondrá en peligro la vida de July en "Al fondo hay sitio". Foto: composición/América TV

—Tuviste que dejar tu carrera temporalmente para filmar la serie. ¿Tus padres te apoyaron en esta decisión?

—Fue una decisión muy difícil. Para mí, los estudios son fundamentales para cualquier profesión a la que te quieras dedicar. Para mis padres también fue complicado aceptar que no podía seguir con mis estudios por el hecho de que tenía que priorizar la serie. Éramos conscientes de que mi vida iba a cambiar. Entonces entendíamos que tenía que darme la oportunidad de poder adaptarme a este ritmo tan rápido que implica la televisión y seguir con mis estudios.

Hablé con mis papás, buscamos opciones, pero al final decidimos que lo mejor sería adaptarme a la serie en este ciclo dejando la universidad y, el próximo, retomarla con todo.

—¿La personalidad de July se asemeja en algo a la de Guadalupe Farfán?

—Yo diría que se pueden parecer en algo. Por ejemplo, July es una persona bastante luchadora y trabaja por sus sueños. Siento que en eso se asemejan bastante, pero en otras cosas diría que no tanto. Siento que July es bastante inocente e ingenua en varios aspectos.

El romance de July y Cristóbal Montalbán

—¿Cómo es la relación que tienes con Franco Pennano fuera de las pantallas?, ¿hay mucha complicidad al momento de filmar escenas de romance?

—Sí, somos súper amigos. Con Karime, Jorge y Franquito siempre salimos a comer, a ver teatro, a ver cine. De por sí, todos tenemos una gran conexión. Somos grandes amigos.

(Franco y yo) nos tenemos mucha confianza. Nos hacemos bromas. Estamos divirtiéndonos siempre en el set. Nos apoyamos cada vez que nos bloqueamos en escena. Tenemos ese apoyo constante que tienen los amigos.

—Muchos espectadores llegaron a comparar el romance entre July y Cirstóbal con el de Grace y Nicolás. ¿Qué opinas de esta comparación?

—Siempre van a haber comparaciones. Diría que (los romances) no se asemejan tanto. Todo el equipo detrás está formando un gran trabajo para que la similitud no se repita.

Grace y Nicolás fueron una de las emblemáticas parejas que tuvieron aparición en "AFHS". Foto: captura América TV.

Algo que me gusta del romance de July y Cristóbal es que les están dando un proceso de enamoramiento que se asemeja bastante a la vida real, porque es de a pocos. En cambio, lo de Grace y Nicolás fue muy rápido. Grace, apenas vio a Nicolás, se enamoró perdidamente de él.

La faceta de modelo de Guadalupe Farfán

—También eres modelo. ¿Cómo compaginas tus horarios para poder asistir a las grabaciones de “AFHS” y, a la vez, asistir a sesiones fotográficas?

—Es bastante complicado porque todo mi tiempo lo tiene el canal, pero trato de darme un espacio. Siempre priorizo la actuación porque es a lo que me quiero dedicar y veo el modelaje como un hobbie, un trabajo que me puede servir de vez en cuando porque me gusta.

Próximos proyectos

—Sin duda, tu aparición en la serie te va a abrir muchas puertas en tu carrera como artista. ¿Añoras, a futuro, tener un papel protagónico en alguna serie o película?

—Me encantaría estar en cine porque es algo que amo muchísimo y el cine fue lo que despertó mi pasión por la actuación. El próximo año, definitivamente, me van a ver en una película o algo parecido. Denlo por hecho. Es una meta que voy a lograr.