Tilsa Lozano está cansada de que la sigan relacionando con Juan ‘Loco’ Vargas: “Me duele”

Tilsa Lozano y el exfutbolista Juan Manuel Vargas protagonizaron uno de los romances más polémicos del entretenimiento nacional. La modelo confirmó recién en el año 2013 que había sido pareja del exjugador de Universitario, pese que él estaba y aún sigue casado con Blanca Rodríguez.

Ahora, después de más de una década, la jurado del programa “El gran show” señaló estar cansada de que sus detractores sigan recordándole este episodio de su vida, que se dio 15 años atrás.

Tilsa incómoda por ser relacionada con Juan Manuel Vargas

Tilsa Lozano participó en el segmento “Las esferas de la verdad” del programa “Estás en todas”. Aquí, contó sobre varios aspectos de su vida y llamó la atención que se refiera a las constantes críticas que ha recibido en los últimos años. Según la modelo, ya está cansada de que la sigan relacionando con Juan Manuel Vargas, tras el romance clandestino que protagonizaron.

“Me duele cuando siguen hablando de lo mismo. Pasaron 15 años, cada uno tiene una vida, pero ¿es lo único que puedes decir de mí? ¿De lo único que te puedes agarrar? Tu floro ya aburre”, indicó.

Asimismo, recalcó que los problemas que tuvo con el exfutbolista ya están completamente aclarados. “Eso fue recontra aclarado, que ella (en referencia a la esposa de Vargas Blanca Rodríguez), ellos o ciertas personas no quieran entender cuál fue la realidad es otra cosa. No me arrepiento de absolutamente nada“, agregó.

Tilsa confirmó que tuvo una relación con el ‘Loco’ Vargas

Pese a que en la década del 2010 se originaron varios rumores de una relación entre Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas, fue recién en el 2013 que la modelo reveló en el programa “El valor de la verdad” que tuvieron un romance.

Según contó ella, el ‘Loco’ Vargas organizó un evento en Italia como pretexto para conocerla y ella quedó impresionada. A raíz de ello, ambos comenzaron una amistad que se transformaría luego en una relación sentimental.