Ricardo Mendoza: ¿qué decían los presuntos chats del comediante con una joven tiktoker?

El humorista Ricardo Mendoza está en boca de todos tras filtrarse unos chats en los que aparentemente coquetea con Solange Cabrera, una joven tiktoker, quien lo rechazó y le recriminó que “debería respetar más” a su pareja.

Si bien el conductor de “Hablando Huevadas” ha sido conocido por diferentes polémicas ocasionadas por declaraciones en sus programas, ahora el panorama cambia, pues el problema está enfocado en su vida personal. Hasta el momento, Mendoza no se ha pronunciado al respecto y solo se enfoca en promocionar sus siguientes shows.

¿Qué decían los chats?

Solange Cabrera publicó un tiktok el viernes 21 de octubre para dar a conocer que Ricardo Mendoza se le estaría insinuando por Instagram. Esto ocurrió luego de que una usuaria la criticó al considerar que solo buscaba “fama”.

“Mejor hay que aprender a editar, intenta hacer quedar mal a una persona solo por fama. Es demasiado bajo”, escribió la seguidora Alexandra Brown. Acto siguiente, la tiktoker publicó las capturas del chat de Instagram con el comediante.

“Pero, mientras todo quede aquí y no le contemos a nadie, vamos bien” , se lee en el mensaje de Ricardo Mendoza. “Terrible eres. Jamás me metería con alguien con pareja. No me gustaría que me hagan eso a mí y, si tanto la quieres, deberías respetarla más”, respondió Solange Cabrera.

“Pensé que sabías. O sea, ¿me vas a chotear?” , agregó el colega de Jorge Luna, por lo que la también ingeniera tuvo que bloquearlo de la red social para no recibir más mensajes.

¿Quién es la novia de Ricardo Mendoza?

La persona que se habría robado el corazón de Ricardo Mendoza responde al nombre de Ali, con quien luce en varias fotografías y videos en sus redes sociales. Al parecer mantienen una relación desde el 2017. La joven es bailarina youtuber y cuenta con un canal llamado “Ali y la Pulguita”, en la que registra poco más de 1.000 seguidores.

Ricardo Mendoza y su novia, Ali. Foto: Instagram/Ricardo Mendoza

Ricardo Mendoza y Ali suelen salir en pareja junto a Jorge Luna y su esposa, Melissa Gonzales. Incluso se han ido de viaje juntos al extranjero. Su último video juntos fue en mayo de este 2022. En las imágenes, lucen acaramelados dándose besos durante un trend de TikTok.