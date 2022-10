Gisela Valcárcel: ¿cómo fue su distante relación con Ethel Pozo cuando era una niña?

Gisela Valcárcel es considerada de una de máximas figuras de la pantalla chica, pero poco se conoce de su temprana maternidad. La conductora de “El gran show” se convirtió en madre de Ethel Pozo cuando apenas tenía 17 años y su carrera en la televisión peruana estaba en crecimiento.

¿Cómo era Gisela Valcárcel como madre durante la niñez de Ethel Pozo?

Por los años 80, Gisela Valcárcel se convertía en una de las figuras más queridas del espectáculo nacional, pero también recibía a su hija, Ethel Pozo. Así, asumía el rol de padre y madre para la pequeña.

Durante las mañana, la popular ‘Reina de la TV’ trabajaba como secretaria, mientras que por las noches perseguía su sueño de ser conductora de un espacio televisivo, hasta que logró formar parte de “Te mato, Fortunato”, y más adelante obtuvo su programa propio.

Es así que Gisela Valcárcel ocupaba la mayor parte de su vida en sus centros laborales, por lo que Ethel se crio mayormente con su abuela materna y su tía Martha, ya que la conductora de “El gran show” se enfocaba en seguir creciendo para darle lo mejor a su primogénita.

Gisela Valcárcel no estuvo presente al 100% durante la niñez de Ethel Pozo. Foto: composición LR/ @GiselaValcárcel / Instagram

Ethel Pozo sobre la crianza que impartió su madre

En una entrevista para el canal de YouTube “La Linares”, de la periodista Verónica Linares, Ethel Pozo contó cómo fue su relación con su mamá.

“Cuando ella nació y toda su etapa de joven era humilde, pobre. Entonces, mi mamá tuvo que sacar adelante a una familia, era distinto. Cuando yo tuve a mis hijas ya estaba casada por tres años, con trabajo, con profesión, graduada″, expresó.