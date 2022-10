Flavia Laos enfurecida porque le robaron ropa de evento benéfico: Devuelvan o se van a la cárcel

¡Para no creer! Flavia Laos es una influencer y cantante peruana que acapara portadas de espectáculos por su carrera artística que ha vuelto a impulsar con fuerza gracias al lanzamiento de su nueva canción y, con ello, los conciertos que ofrece en diferentes ciudades del Perú la ex chica reality.

La modelo no solo busca su bienestar, sino también apoya en las campañas sociales que puede, como el último closet sale que organizó junto con su amiga. La intérprete de “Ahora me llamas” reunió la mayor cantidad de prendas que ya no usaba con la finalidad de recaudar dinero y donarlo a la Liga contra el cáncer, que se encarga de apoyar a personar que sufren ese mal en el Perú.

Flavia Laos denuncia públicamente que robaron sus prendas

La influencer internacional Flavia Laos compartió en sus redes cómo le iba en el closet sale que organizó con unas de sus amigas para juntar fondos en favor de la Liga contra el cáncer: Al inicio se mostró muy feliz por la gran acogida y agradeció el apoyo de todas sus seguidores; sin embargo, continuó con una mala noticia.

“Se robaron mi ropa y la ropa de Daniela. Juntas habíamos pensado hacer reposición cada media hora y hemos visto en las cámaras de seguridad a la persona que agarró las ropas que estaban debajo de las mesas, que estaban guardadas para la reposición ”, aseguró la cantante.

Flavia Laos advierte a supuestas ladronas para que devuelvan ropa

Si bien al inicio la modelo Flavia Laos pensó que era una sola joven la que habría hurtado sus prendas, minutos más tarde se retractó y corrigió al contar que fueron muchas personas las que cometieron el delito. Por ello, acotó: “Sabemos perfectamente lo que se llevaron porque tenemos el registro. Si quieren regresar las cosas anónimamente, bienvenido sea, pero háganlo ya o vamos a tomar las medidas legales necesarias y vamos a exponer todo ”.