Corazón Serrano: ¿cómo ingresó Susana Alvarado, la ‘Morena de oro’, a la agrupación?

A sus 24 años, Susana Alvarado ha conquistado a todos los fanáticos de Corazón Serrano y se ha convertido en una de las voces más importantes de la agrupación, desde que ingresó en el 2015. A lo largo de estos siete años, la joven cantante ha crecido en su carrera musical a pasos agigantados al pertenecer a una de las orquestas de cumbia más destacadas del país.

Sin embargo, nadie pensaría que la afamada ‘Morena de oro’ ingresaría a este grupo musical por casualidad. En esta nota te contamos cómo fue su proceso de selección y por qué esta oportunidad le cayó de sorpresa.

¿Quién es Susana Alvarado?

Susana Alvarado es una joven cantante de 24 años, originaria de Piura. Se hizo conocida en el ambiente musical, especialmente en el norte del país, por integrar el grupo Deleites Andinos.

En la actualidad es vocalista de Corazón Serrano, agrupación con la que ha grabado exitosos temas como “Nos critican” y “No eres único”. En este último, protagonizó el videoclip.

¿Cómo ingresó Susana Alvarado a Corazón Serrano?

Muchos pensarían que Susana Alvarado tenía planeado ingresar a la importante agrupación norteña, sin embargo, esta oportunidad fue toda una sorpresa para ella. En una entrevista con Carlos Orozco, la intérprete contó que inicialmente pasó un casting para poder sumarse a El Encanto de Corazón (orquesta anexa de Corazón Serrano), pero finalmente se quedó en el grupo principal.

“Me llamaron para El Encanto de Corazón y, en el estudio, me probaron con la canción ‘No eres único’. Empecé a cantar y dentro de mí pensé ‘la jo**’, pero cuando estaba yendo a casa, don Lorenzo (Guerrero Neira) me llamó para decirme que Irma estaba embarazada, que necesitaban una chica para Corazón Serrano, y que me quería probar, pero yo no lo veía como un hecho ”, detalló.

Asimismo, mencionó que decidió guardarse la noticia para ella hasta que sea presentada oficialmente en la orquesta: “No le conté a mi familia hasta que recién ingresé al grupo”.

¿Cuándo descubrió su vena musical?

Durante la entrevista, la popular ‘Morena de oro’ comentó que desde muy niña supo que quería ser cantante. Participaba en las actuaciones del colegio y, posteriormente, ganó concursos de canto, con lo que confirmó que el arte estaba en sus venas. Sin embargo, detalló que al principio, no estaba inclinada hacia el género de la cumbia, por el contrario, prefería las baladas, rancheras y temas criollos.