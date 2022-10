Otra vez pasará por el altar. El conductor Carlos Galdós no le cierra las puertas al amor tras anunciar que contraerá matrimonio por tercera vez y que será junto a su novia María del Carmen Cornejo, 15 años menor que él y con quien lleva una relación sentimental hace tres.

Carlos Galdós se casará por tercera vez

Pese a las críticas por haber tenido dos matrimonios que acabaron en divorcios, Carlos Galdós anunció que contraerá nupcias con su pareja, a quien de cariño le dice ‘Marita’. Aseguró no tener miedo por dar este importante paso en su relación.

“Es el tercer evento importante en mi vida y no considero que la tercera (boda) sea la vencida porque las dos primeras, al igual que esta, parten del mismo lugar: el amor. Y cada una de esas experiencias tiene un porqué en mi vida y las honro y agradezco”, sostuvo el comediante, sin embargo, no confirmó cuando será la fecha de su boda.

Carlos Galdós y Maria del Carmen Cornejo se lucen muy enamorados en redes sociales. Foto: Composición LR | Instagram | Maria del Carmen Cornejo

No le afecta que le digan “sugar daddy”

Con respecto a la diferencia de edad que tiene con su pareja, el comediante Carlos Galdós, de 48 años, señaló estar orgulloso de cómo sobrelleva su edad y aclaró que no le incomodan que le digan “sugar daddy” porque eso no implica un problema en su relación sentimental.

“Bueno, me hacen mucho esa broma porque mi pareja tiene 15 años menos que yo. Todo el tiempo. Es la broma de moda, digamos. No me ofende, en lo absoluto. ¿Por qué me tendría que ofender si es un chiste? Yo no me ofendo. ¡Imagínate! Comediante que se ofende, se muere”, dijo.