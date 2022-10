Patricio Quiñones se conmovió tras ser halagado por Daddy Yankee en concierto: “No lo esperaba”

Patricio Quiñones acaparó decenas de titulares tras anunciarse que formaría parte del elenco de baile de Daddy Yankee y que estaría presente en todos los conciertos de la gira de despedida del ‘Cangri’. Horas antes del primer show del puertorriqueño en Lima, el ex chico reality generó expectativa al confirmar que regresaría a Perú luego de pasar varios meses afuera.

Aunque se mostró bastante entusiasmado por esta nueva etapa que está viviendo, nunca imaginó que el conocido cantante se tomaría unos minutos para dedicarle algunas palabras en el escenario frente al público presente.

Patricio Quiñónes y Daddy Yankee posan como amigos cercanos. Foto: Patricio Quiñónes/Instagram

¿Qué dijo Patricio Quiñones?

Patricio Quiñones conversó con “Amor y fuego” sobre cómo se sintió tras ser mencionado por Daddy Yankee y ser reconocido públicamente por el músico. Ante esto, el joven dijo que no estaba preparado para algo así, pero agradece la oportunidad de estar en el escenario junto a él.

“(Me quedé) sorprendido, no me lo esperaba. Si ven el video, yo ya me estaba yendo. La salida está marcada, y él hizo eso… Lo más sorprendente es que él no tiene por qué hacerlo”, contó.

Asimismo, dijo que lo conmovió tanto ese momento, tanto que no pudo evitar llorar tras los comentarios del ‘Big Boss’. “Ustedes saben que soy un llorón. Entonces, claramente las lágrimas en los ojos de ver lo que yo soñaba, lo que yo pensaba, y lo que costó. Eso valió la pena al final”, agregó.

Daddy Yankee elogia a Patricio Quiñones

Durante el concierto de Daddy Yankee del último 18 de octubre, el cantante se detuvo unos minutos para hablar sobre su historia de superación, y no dudó en destacar el arduo trabajo que ha hecho Patricio Quiñones para llegar hasta donde está actualmente.