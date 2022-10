Milett Figueroa es un nombre que siempre estará asociado a los realitys. De hecho, comenzó desde su debut en 2011, como modelo en “Dame que te doy”, de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, programa que luego se transformó en “Combate”, hasta su verdadera plataforma a la fama: “EEG”. Además, apareció en otros escenarios, principalmente de GV Producciones.

“Lo hacía más que todo para pagarme la carrera de actuación. Estoy acostumbrada a trabajar y estudiar. Con ese dinero podía meterme a cursos de actuación, baile y canto”, contó una década después, al recordar su etapa como chica reality.

Milett Figueroa: ¿por qué se alejó de los realitys?

En 2012, Milett Figueroa hizo un casting para “Esto es guerra”, pero no fue seleccionada. Su escándalo con Antonio Pavón, entonces pareja de Sheyla Rojas, le sirvió para ingresar al reality, en 2013.

Un año después, fue expulsada por el supuesto triángulo amoroso entre ella, Guty Carrera y Melissa Loza.

“ La saqué. Le dije que había rumores fuertes, así que no podía continuar en el programa porque estaba incomodando a una serie de personas”, contó Mariana Ramírez del Villar, productora de Esto es guerra.

Regresó en 2017, como jurada invitada para el segmento “Divas” de “EEG”, pero presentó su renuncia cuando se difundió un audio de su madre, Martha Valcárcel, hablando despectivamente de Michelle Soifer y Melissa Loza.

Volvió, sin embargo, en septiembre de 2021, esta vez como actriz de “La Academia: desafío y fama”, miniserie de ficción dentro del reality “Esto es Guerra”. Milett Figueroa hacía pareja con Patricio Parodi. El formato no tuvo éxito y fue recortado, además de sacado rápidamente.

¿Qué pasó con Millet Figueroa?

Si bien se alejó de los realitys de competencia, Millet Figueroa continuó con los formatos de canto y baile “El gran show” (2016) y “El artista del año” (2018). En uno de estos conoció al bailarín Patricio ‘Pato’ Quiñones, quien fue su pareja por casi un año.

Paralelo a ello, en 2016, trajo a Perú el título de Miss Supertalent of the World, certamen realizado en Corea del Sur, donde destacó en canto al interpretar “Candela” de la puertorriqueña Noelia.

Tampoco descuidó su sueño de actriz y participó en las películas “Al filo de la ley” (2015) y “Buscando nirvana” (2017). En televisión, su actuación más importante fue como Ninfa del Río Espantoso en “De vuelta al barrio” (2017-2018), papel que repitió en 2022.

En mayo de 2021, Milett Figueroa regresó a los realitys con “El Artista del Año”. “Extrañaba el escenario y estar en vivo”, confesó. Y en otro medio dijo estar cansada de que la encasillen. “Quiero que encuentren a una Milett distinta a la anterior, no quiero verme todo el tiempo sexy porque la gente quiere algo nuevo también”.

Sin embargo, un año después comentó que se sentía frustrada con las decisiones que tomaba GV Producciones.

“A veces, no me permitían cantar canciones que yo quería. Me imagino que era parte de la competencia, que nadie elegía sus canciones. Me frustraba un poco, porque yo quería cantar cosas que me salían del corazón”, expresó.

¿Cuánto cobra Milett Figueroa por enviar saludos?

En diciembre de 2021, “Magaly TV, la firme” reveló en un informe que Milett Figueroa, al no tener proyectos a la vista, obtenía ingresos a través de saludos personalizados en videos cortos cuyo costo era de 424 soles.