Milett Figueroa dedica mensaje a ‘Pato’ Quiñones tras su éxito en concierto de Daddy Yankee

Milett Figueroa se manifestó sobre la participación de su expareja, el bailarín ‘Pato’ Quiñones, en el concierto de Daddy Yankee. Recordemos que el artista peruano es parte del elenco de baile que acompaña al reguetonero en su última y exitosa gira 2022.

Todo ocurrió cuando la modelo se presentó en el programa “En boca de todos” para hablar sobre sus proyectos personales. En un momento, el conductor Ricardo Rondón le preguntó si se había enterado de que su exnovio estaba trabajando junto al ‘Rey del reguetón’.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre ‘Pato’ Quiñones?

Milett Figueroa reveló que no asistió al concierto de Daddy Yankee, el cual se realizó en Lima los días 18 y 19 de octubre. Sin embargo, le envió un mensaje a Patricio Quiñones.

“ Que le vaya muy bien, por supuesto (…) Yo iba a ir, pero me quedé dormida, ahí las tengo las dos entradas, me quedé dormida y mi hermano me quería matar. He visto que el concierto ha estado increíble” , expresó la también ex chica reality.

Desde hace unos días, en las redes sociales, muchos cibernautas criticaron a Milett Figueroa por haber terminado su relación con Patricio Quiñones, esto debido a que el bailarín continúa construyendo una carrera exitosa en el extranjero.

‘Pato’ Quiñones admite que gracias a Milett saltó a la fama

En una entrevista para “Amor y fuego”, ‘Pato’ Quiñones agradeció a Milett Figueroa por haberle dado ese salto hacia la popularidad, la cual empezó por su relación amorosa.

“No tenemos ningún tipo de conexión desde el día que nos dejamos. Es parte de mi vida, me ha enseñado cosas. Gracias a la relación que tuvimos, tuve una exposición mediática de gente que, fuera del baile, no sabía quién era yo”, sostuvo el bailarín.

¿Por qué Milett Figueroa se alejó de los realities?

Tras una temporada debutando como chica reality en el programa “Esto es guerra”, Milett Figueroa se distanció de este formato para probar suerte con realities de talentos, como el canto y el baile. Es así que ingresó a “El gran show” en el 2016 y a “El artista del año” en el 2018.

Asimismo, durante ese período se hizo ganadora del título de Miss Supertalent of the World en un concurso realizado en Corea del Sur.