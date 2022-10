Vicky Torero perdona a Kike Suero tras infidelidad con joven: “Fue un error, vale más la familia”

Su relación es más fuerte que un ampay. Vicky Torero sorprendió al perdonar al cómico Kike Suero, luego de que este haya sido ampayado por el programa “Magaly TV: la firme” con una jovencita en actitudes cariñosas durante su estadía en la ciudad de Tacna. Ante lo sucedido, la bailarina decidió darle una nueva oportunidad a su relación.

Vicky Torero disculpó a Kike Suero tras infidelidad

Vicky Torero enfureció en vivo días atrás al enterarse de la infidelidad de Kike Suero en el programa de Magaly Medina y se retiró del set de televisión luego de propinarle una cachetada al humorista.

Sin embargo, esto habría quedado en el pasado, pues la mujer aseguró que el cómico está haciendo varios méritos para obtener su perdón, como cocinarle y cantarle.

“ Yo tengo un hogar que por cinco segundos de un error tal vez que cometió Kike, no vamos a echar a la basura los planes que tenemos. No es perdonar, es que vale más la familia … yo no voy a pisar el palito, son tres años de relación, un hogar, tampoco está bien, en un momento de cólera sí lo dije, me chocó, pero analizándolo bien, tampoco es que le crea a Kike”, comentó.

Vicky Torero toma medidas tras ampay

Al respecto sobre su relación, Vicky Torero aseguró que ha pactado con Kike Suero que a partir de ahora lo acompañará a todos los eventos que él deba realizar al interior del país para evitar otros episodios similares y espera que el cómico no vuelva a aparecer en uno de los reportajes del programa de Magaly Medina.

“Kike se tiene que volver a ganar la confianza otra vez”, sentenció.