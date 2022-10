¿Por qué Kike Suero fue suspendido de “El reventonazo de la Chola”?

Kike Suero vuelve a ser motivo de titulares, pero no precisamente por su trabajo. El cómico fue denunciado por su expareja Geraldine Quezada de tocamientos indebidos a su menor hija; sin embargo, el caso fue archivado. Asimismo, “Magaly TV” reveló un ampay con una joven en Tacna.

Estos hechos se suman a la lista de escándalos que el humorista acumula desde hace varios años. En 2019, Suero fue retirado del programa “El reventonazo de la Chola”. En esa línea, Ernesto Pimentel aseguró que ya no habría una segunda oportunidad.

“Voy a decir la vedad. Si tú eres mi amigo, yo te voy a querer a pesar de tus problemas. Creo que la amistad es incondicional, pero lo laboral es otra cosa. Todas las personas que están aquí es por su talento, pero hay reglas y normas. No hay una segunda oportunidad” , dijo Pimentel a La República en febrero del 2020.

¿Por qué Kike Suero fue separado de “El reventonazo de la Chola?

En octubre de 2019, Kike Suero y su exesposa Geraldine Quezada fueron captados agrediéndose físicamente en la habitación de un hotel en Ica. Ambos tuvieron que cumplir una jornada de 70 horas de servicio comunitario.

El cómico Kike Suero también reveló que sus problemas con el alcohol lo llevaron por un oscuro camino. “Yo le abrí las puertas al licor y el vicio entró”, dijo a Trome en 2019. Precisamente, ese fue el motivo por el cual Ernesto Pimentel, creador de “El reventonazo de la Chola”, decidió suspenderlo.

Geraldine Quezada y Kike Suero. Foto: archivo LR

“Mi cariño y mi aprecio no tiene fecha ni condición, pero en la parte laboral sí hay una situación. Le agradezco al canal que me dijera ‘bajo tu responsabilidad’ (la continuidad de Kike Suero): la acepto, la asumo. Mi amistad no depende de que esté aquí, siempre será mi amigo”, precisó a La República.

Pasó el tiempo y la marea se tranquilizó, ya que, en julio del 2021, Kike Suero fue invitado al programa de América TV. Ahí le rindieron homenaje por su trayectoria artística.

“Todos nos debemos ceñir a las leyes y el deber. Tú puedes ser el más grande artista, pero, como persona, tenemos todos que cumplir ante la ley. En ese sentido, yo siempre tendré mi corazón para ti. Pero todos tenemos que hacer lo correcto”, dijo Pimentel.

Kike Suero no descarta regresar a la TV

En 2021, Kike Suero anunció nuevos proyectos como su canal de YouTube “Suero para reír”:

“Es un incentivo para que los canales vean el trabajo que quiero hacer. Yo no puedo estar sin actuar, sin divertir”, dijo a El Popular.

Kike Suero niega padecer de alcoholismo. Foto: difusión

En ese sentido, mencionó que si se le presentaba una oportunidad para regresar a la televisión, no lo dudaría:

“Estoy joven, lleno de salud, de vida. Cualquier momento me verán en la pantalla chica, tenlo por seguro”.