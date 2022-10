Kike Suero: los motivos que impulsaron a Vicky Torero a perdonar al cómico

Kike Suero es un actor cómico que se ha hecho conocido desde muchos años atrás por su talento para sacarle risas a sus seguidores, pero también por la cantidad innumerable de ampays que le han hecho en diversos programas de espectáculos como los de Magaly Medina.

El comediante Alejandro Suero Pretto tuvo muchas relaciones, de las cuales ha llegado a tener 9 hijos, siendo el último el bebé fruto de su amor con Vicky Torero, a quien le habría sido infiel. Sin embargo, el alcoholismo fue otro vicio con el que tiene problemas, de manera seguida, y que le ha hecho acabar en las comisarias varias veces y por diferentes delitos.

Es más, otra de las razones por las que Kike Suero se veía involucrado en temas judiciales era por no cumplir económicamente con sus descendientes. De hecho, esos escándalos fueron una de las razones por las que desapareció de la televisión, en donde laboraba como comediante.

¿Quién es Vicky Torero, actual pareja de Kike Suero?

Muchas son las mujeres que han pasado por la vida de Kike Suero. Sin embargo, después de intentar varias relaciones, aseguró haber encontrado el amor en la señora Vicky Torero. La misma que lejos de iniciar su carrera en la televisión estudió Administración en el instituto Cepea y Contabilidad en CIMAS.

Además, estudió Artes Escénicas. Luego de eso ingresó al mundo mediático cuando trabajaba como bailarina en grupos musicales como el elenco de la Tigresa del Oriente.

Kike Suero le fue infiel a su última pareja Vicky Torero

Las cámaras de “Magaly TV, la firme” captaron al actor cómico Kike Suero abrazando y besando a una mujer en la ciudad de Tacna. Para mostrar dichas pruebas, la conductora Magaly Medina invitó al actor y Vicky Torero, pero no esperó el final de este capítulo de la historia.

Es así que la periodista presentó el ampay delante de la pareja y el comediante negó todo. Lo que llevó a que la madre de su último hijo lo encarara, hasta el punto de darle una cachetada y estrellar su celular contra el piso.

¿Por qué Vicky Torero perdonó a Kike Suero?

La bailarina Vicky Torero volvió con Kike Suero y explicó las razones de su decisión que la llevaron a retomar su relación. Para eso, inició diciendo que el actor estaba haciendo méritos para recuperar a su familia.