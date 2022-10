John Kelvin saldría libre este 22 de octubre tras ser absuelto por el Poder Judicial, asegura abogado

John Kelvin ha sido declarado en libertad tras fallo a su favor por parte del Poder Judicial. Su abogado, Juan Arturo Farge Begaz, dijo que está esperanzado que su excarcelación se dará este 22 de octubre. “Como se trata de un caso mediático, también podría salir el día de mañana”, refirió a un medio local.

En lo posible, agrega la defensa del músico, dejará las rejas el lunes 24. “Todavía no he podido hablar con él. Me imagino que la libertad estará para el día lunes”, añadió.

Abogado sobre el estado anímico de John Kelvin

Juan Arturo Farge Begazo sostuvo, además, que John Kelvin se siente contento por su excarcelación pese a que fue sentenciado a 21 años de prisión tras corroborarse delito.

“John está feliz de por fin poder reencontrarse con sus hijos, con su familia, la gente que lo quiere, con sus fans y con todos”, manifestó a Trome.

John Kelvin quedaría en libertad. Foto: GLR

En tanto, el músico compartió un mensaje de su hermano en sus historias de Instagram donde indica lo siguiente: “Gracias Dios. I love my little brother (amo a mi pequeño hermano)”.

John Kelvin cometió falta por grabar canción desde prisión

“Pido perdón” fue el título de la canción de John Kelvin, la cual se estrenó mientras él cumplía prisión en el penal de Lurigancho. Al respecto, el INPE se pronunció sobre esta grabación hecha desde la cárcel.

“No tiene autorización para eso (...) se tiene que pasar por las autoridades antes. Si lo ha hecho sin permiso, ha cometido una infracción”, señaló la jefa de prensa de la entidad.

John Kelvin grabó un tema desde la prisión y podría haber cometido una falta. Foto: GLR/captura de América TV

Dalia Durán, quien denunció al cantante por los delitos mencionados, comentó sobre el lanzamiento musical. “Lo que no me parece es que un dinero, que no es barato, se utilice en algo tan superficial, ahorita, que él está privado de su libertad, cuando yo me estoy sacando la mugre”, habló con evidente molestia.