John Kelvin saldrá de prisión tras fallo del Poder Judicial a su favor

John Kelvin saldrá de prisión tras un fallo a su favor del Poder Judicial. Su equipo legal presentó un recurso de apelación, el cual fue aceptado. El cumbiambero había sido condenado a permanecer tras las rejas por el caso de agresión física y sexual contra su esposa Dalia Durán.

Jonathan Sarmiento Llanto ha permanecido por más de un año en el penal de Lurigancho.

Queda nula la sentencia de 21 años de cárcel a John Kelvin

El abogado de John Kelvin, Juan Arturo Farge Begaz, había anunciado que el cumbiambero quedaría libre. De esta manera, se declaró nula la sentencia que ponía tras las rejas a Jonathan Sarmiento Llanto por 21 años. Dicha sentencia se dio en mayo de este año.

La defensa legal del cantante, en conversación con un medio de comunicación, habló sobre el recurso de apelación. “Están todas las pruebas que indica que no actuaron en primera instancia, tal como es el médico legista de parte (...) Él puede salir libre porque el trámite es interno, entre el Poder Judicial y el INPE. Desde el 15 de octubre, estamos contando las horas y minutos para que salga”, dijo en entrevista a Trome.

El momento en que John Kelvin fue denunciado por agresión contra Dalia Durán

En julio del año pasado, la cubana Dalia Durán hizo una denuncia pública contra John Kelvin. Se le acusaba al cantante de agresión física en su departamento. El cumbiambero habría violentado a la bailarina en la madrugada del 5 de julio.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio”, dice la sorprendente declaración de Dalia Durán.

“Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, agregó durante “Magaly TV, la firme”. Esto provocó que Juan Arturo Farge Begaz fuera detenido por la policía. En mayo de 2022, el Poder Judicial dictaminó 21 años de prisión. Fue hallado culpable por los delitos de violencia sexual y agresión física contra su esposa.