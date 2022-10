Guty Carrera responde a Jazmín Pinedo tras críticas: “Cualquiera puede ser conductor de TV”

Guty Carrera continúa promocionando su nuevo libro “Ámame que me vas a perder”, titulado con una frase que le dijo a su expareja Alejandra Baigorria. Sin embargo, hay varias figuras que han salido a criticar la obra del modelo peruano. Una de ellas es la conductora Jazmín Pinedo.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Guty Carrera?

La popular ‘Chinita’ lanzó un duro comentario con el que se burló del ex chico reality. “ ¿Qué? ¡Ah no! Ahora cualquiera saca un libro (…) Guty Carrera va a sacar un libro… ¡Qué creativo! Se va a llamar ‘Ámame que me vas a perder’”, expresó en su programa “Más espectáculos”.

La respuesta de Guty Carrera a Jazmín Pinedo

Tras enterarse de las declaraciones de Jazmín Pinedo, Guty Carrera le respondió de una manera similar acerca de su trabajo en la pantalla chica.

“Exacto, cualquiera puede escribir un libro, así como cualquiera puede ser conductor de televisión, ¿no? ”, dijo en una entrevista para Trome. Luego, agregó que respeta su opinión, pero no le toma importancia.

“En realidad cada quien tiene su opinión, y lo digo con mucho respeto y cariño, la opinión de ella no me importa. Entonces, si me ninguneó, no me interesa, ni hace que pierda el sueño ”, sostuvo.

Mencionó que esas personas que lo critican solo buscan protagonismo en los medios. “A estas alturas de mi vida, sé que si dicen algo es porque saben que van a encontrar una respuesta y muchas de estas personas necesitan encontrar respuestas para seguir teniendo un poquito de luz”, finalizó.