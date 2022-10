Guty Carrera minimiza críticas de su expareja Melissa Loza: “Ya le rescaté la carrera mucho tiempo”

No se quedó callado y le responde. Guty Carrera no toleró que su expareja Melissa Loza cuestionara su nueva faceta como escritor, que anunció días atrás con el lanzamiento de su libro “Amáme que me vas a perder” y tuvo fuertes comentarios contra la ex chica reality. Afirmó que ayudó durante mucho tiempo a Melissa en su carrera artística.

¿Qué dijo Melissa Loza?

La modelo Melissa Loza no fue ajena al nuevo libro que sacará Guty Carrera en el cual contará detalles privados sobre su pasado amoroso con algunas figuras pública. Como se recuerda, ambos protagonizaron un polémico romance durante su participación en el programa “Esto es guerra” que llegó a su fin por una presunta infilidad del actor con la modelo Milett Figueroa.

“Si vamos a hablar de mentiras, estas tienen patas cortas. No me temblaría la mano (para tomar acciones legales), depende de acuerdo a cómo maneje ese tema ”, comentó en declaraciones al programa “Más espectáculos”, e incluso le aceptó que “suena mejor” el título: “Yo no fui infiel”.

Guty Carrera le responde

A diferencia de otras ocasiones, Guty Carrera decidió responderle directamente a Melissa Loza y minimizó sus críticas asegurando que ya no es una persona relevante en su vida.

“Que no se sienta muy importante como para estar en el libro. Además, para ser claros, es un libro donde narro un poco de mis vivencias y hay personas que se están dando las atribuciones de decir que estoy dedicando un libro”, dijo Carrera. Además, afirmó que gran parte de la fama de Loza se la debe a él: “ Ya tuvo mucho crédito en la vida, ya no le toca tanto, ya le rescaté la carrera mucho tiempo”, agregó.