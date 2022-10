Gian Marco orgulloso de logros de Nicole Zignago: Que tu música sigan llegando por todo el planeta

Nicole Zignago, la hija de Gian Marco y Claudia Moro, continúa haciendo un nombre en la industria musical. La cantante, quien ha firmado contratos con la editora de música Warner Chappell y el sello discográfico Warner Music México, fue nominada a Mejor nuevo artista en el Latin Grammy 2022.

Nicole Zignago no le atribuye su éxito musical a Gian Marco

Nicole Zignago, de 26 años, es una artista que cuenta con una limpia y ascendente carrera musical gracias a su voz y gran talento que tiene con el canto. La joven asegura que todo es producto de su esfuerzo.

“ Lo digo con toda honestidad, todo ha sido a punto de mi chamba. Adoro inmensamente a mi papá, ha sido un papá excepcional y lo admiro mucho como profesional también, pero a la hora de decidir dedicarme a esto... me senté y le dije ‘papá, tomemos distancia en esta relación artista artista’. Yo quería que fuese así. Hasta donde él puede, me cuida ”, comentó Nicole en el canal de Youtube “Ventana de emergencia”.

Sin embargo, la cantante agradeció a su padre, Gian Marco, por influir positivamente en su carrera. “ Él me ha soltado muchísimo y se lo agradezco mucho porque es la forma en la que yo quería hacer mi carrera. Además, hago música completamente diferente, me junto con gente que hace otro tipo de música. Estoy muy feliz de la carrera que he estado haciendo y del camino que he estado formando, que ha sido a punta de puro trabajo mío ”.

Gian Marco celebra los logros de Nicole Zignago

Gian Marco celebró los logros de su hija mayor, Nicole Zignago, a través de un conmovedor mensaje compartido en sus redes sociales. “ Orgulloso de ti Nicole Zignago Que tu voz y tu música sigan llegando a cada rincón del planeta. Te amo .

¿Qué opina Gian Marco sobre la relación de Nicole Zignago?

Gian Marco siempre ha dado su respaldo a la relación que su hija Nicole Zignago tiene con la futbolista mexicana Fernanda Piña, con quien lleva más de un año. “Estoy muy orgulloso de Nicole por su valentía y por su honestidad para decir lo que sentía”, expresó el cantautor peruano.