Dra. Fit: ¿qué estudió Maria Elena Leiva y por qué ha sido denunciada por varios pacientes?

María Elena Leiva, mejor conocida como la Dra. Fit, ha sido denunciada por mala praxis. De sus pacientes, 5 de ellas revelaron a “Magaly TV, la firme” los problemas médicos que vivieron tras ser intervenidas por la especialista. Además, mencionaron haber sido amedrentadas para que no denuncien.

Leiva inyectó a las jóvenes metacrilato, una sustancia corrosiva para la piel, el cual es muy difícil de extraer de la piel al ser un compuesto plástico. El caso se hizo mediático, pues la Dra. Fit es una conocida influencer en plataformas como TikTok e Instagram. También ha visitado programas de TV y ha trabajado con figuras públicas.

Figuras como Rodrigo González, Gigi Mitre y Magaly Medina cuestionaron su profesionalismo y en una entrevista con “Amor y fuego”, María Elena Leiva reveló con qué estudios cuenta.

Dra. Fit defiende sus estudios y profesionalismo

En entrevista con el programa de Willax TV el pasado 18 de octubre, María Elena Leiva Corcuera precisó que es una médico cirujano, pero que no tiene especialidad en cirugía plástica y por ello solo se desempeña en el área de medicina estética “no invasiva”.

“Yo me capacité en el año 2006 al 2007. Yo sí cuento con esta especialidad de Medicina Estética que en nuestro país no existe, pero que yo sí la hice”, dijo a “Amor y fuego”. Sin embargo, fue criticada por Rodrigo González al considerar que no se encuentra lo suficientemente preparada.

“No tengo que serlo para inyectar sustancias como las que ya inyectamos. Estás equivocado Rodrigo, te digo rotundamente que estás equivocado porque no necesitas ser plástico ni dermatólogo para inyectar implantes en gel como hialurónico”, sostuvo la Dra. Fit.

Dra. Fit promociona el uso de metacrilato y revela qué famosos acudieron a ella

No solo figuras mediáticas criticaron a la Dra. Fit, colegas médicos también se pronunciaron y rechazaron el trabajo su trabajo con el metacrilato. “Imagínense inyectar plástico en estado líquido en los tejidos de una persona . Es imposible retirarlos. Esto causa en los pacientes daños irreparables y trastornos en la salud. La ley se va a encargar de usted en algún momento”, enfatizó el cirujano Daniel Slobodianik.

Aun así, María Elena Leiva defiende el uso de esa sustancia e incluso ahora promociona un tratamiento de engrosamiento de pene con ese peligroso material. Es un “tratamiento no invasivo, no causa dolor y con cambios notorios al instante”, promocionaba la médica sin advertir los efectos adversos.

En esa misma línea, reveló que varios famosos confiaron en ella y que estuvieron satisfechos con los resultados. Nombró a Sheyla Rojas, la actriz cómica Dayanita, Rossy War, la Pantera Zegarra y la Tigresa del Oriente; sin embargo, esta última deslizó que no sabía qué químico le colocó en la zona temporal y la mandíbula.