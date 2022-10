DJ Peligro sobre el público peruano en el concierto de Daddy Yankee: “Estaban a todo pulmón”

Markos Joel Vásquez Minaya, mejor conocido en el medio como DJ Peligro, se mostró muy orgulloso de lo que ha logrado en los últimos años en su carrera profesional, tras ser elegido recientemente como el telonero de los dos conciertos que brindó Daddy Yankee en Lima, el 18 y 19 de octubre.

Asimismo, aprovechó para respaldar al público peruano de las críticas que recibe en redes, pues aparentemente no habrían cantado las canciones del ‘Cangri’.

Daddy Yankee en Perú. Foto: Andina

DJ Peligro defiende al público peruano

DJ Peligro conversó en exclusiva con La República y negó que los asistentes no hayan estado activos durante la presentación de Daddy Yankee. “Las veces que he ido a México y Chile, sí he notado el apoyo de los fans hacia los artistas, yo sí puedo decir que recibí mucho cariño del público en el estadio (Nacional) ”, señaló.

DJ Peligro

Asimismo, indicó que los videos que circulan en redes sociales no muestran realmente cómo se vivió el espectáculo en ambas fechas y que él sí vio a la gente disfrutando.

“ El público estaba a todo pulmón. La gente ve videos en redes y asumen que no estaban cantando, lo que pasa es que no todos los celulares son iguales, hay algunos que tienen un tipo de micrófono que silencia cuando hay mucho sonido ambiental. Yo que he estado ahí presente, puedo decir que la gente sí estaba coreando”, aclaró.

DJ Peligro

DJ Peligro agradeció ser invitado al concierto de Daddy Yankee

Tras el comunicado oficial del evento, en el que se anuncia que DJ Peligro sería el telonero para los conciertos de Daddy Yankee en Lima, el artista se pronunció en redes sociales y dio las gracias al equipo por confiar en su talento como músico.

“No tengo las palabras suficientes para expresar mi felicidad, pero iniciaré dando gracias a Dios por permitirme seguir llevando mi arte a grandes escenarios. Gracias, mi gente, por sus buenas vibras, los que siguen mi carrera y aprecian mi talento. Y gracias al equipo de Daddy Yankee”, escribió en su cuenta de Instagram.