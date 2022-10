Diego Zurek asegura que fue engañado para ingresar a red de estafas y cuenta cómo fue contactado

Diego Zurek se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser vinculado a la organización criminal Los QR de la Estafa, liderada por Pamela Cabanillas Soley, una joven de 18 años, la cual robó más de 2 millones de soles vendiendo entradas repetidas de Daddy Yankee a cientos de usuarios.

El chico reality se contactó con “Magaly TV, la firme” para dar su versión y aseguró que él también fue engañado. Sin embargo, la conductora le increpó que “no es un niño para no darse cuenta de la estafa”. Asimismo, espera que con esta experiencia ahora se decide a otros negocios que “no bordeen la ilegalidad”.

¿Cómo Diego Zurek comienza a negociar con Pamela Cabanillas Soley?

El ex participante de “Esto es guerra” detalló a la ‘Urraca’ cómo comenzó a hacer negocios con la joven de 18 años, quien ahora se encuentra prófuga de la justicia peruana.

“Esta chica me escribe vía Instagram y me dice que ya trabajaba con un chico influencer llamado Chris Valcárcel, entonces yo voy donde él, le pregunto si es verdad y él me dice ‘sí, ella me vendió para Juntos en concierto. Yo la conozco’”, comenzó diciendo.

Con ese detalle, Diego Zurek decide trabajar con Pamela Cabanillas. “Ella le había vendido entradas originales y él había podido acceder en su momento. Por eso, él le volvió a comprar para Daddy Yankee con el contrato respectivo. Es por eso que si ya le vendió a una persona firmando un contrato, le ligó para un concierto, es ahí que yo decido confiar en la persona” .

La banda en la que estaría implicado el ex chico reality obtuvo más de 2 millones de soles con la reventa de entradas falsas. Foto: URPI LR/El Bocón/Composición LR

No obstante, el plan no salió como lo esperaba cuando las personas a quienes le había vendido los tickets para el concierto del ‘Big Boss’ comenzaron a decirle que les rebotaban el QR en el ingreso. Para este momento, Soley ya lo había bloqueado de las redes sociales, y no le quedó de otra que reembolsar a todos los usuarios.

Diego Zurek también vendió entradas para el concierto de Bad Bunny

En esa misma línea, Magaly reveló que Diego Zurek también revendió entradas para el concierto de Bad Bunny, las cuales se llevarán a cabo este 13 y 14 de noviembre en el Estadio Nacional.

“Esas entradas son de otro amigo que en teoría están ‘bien’ y hasta ahora solo se las he vendido a amigos cercanos y gente conocida. Sin embargo, yo desde ya estoy pidiendo la devolución del dinero de todas las entradas que son ocho, nueve, quizás un poquito más; por el miedo de que vuelva a pasar lo mismo”, precisó Zurek.