Alejandra Baigorria tomaría acciones legales contra Guty Carrera si la menciona en su libro

¡No le importa nada! Alejandra Baigorria es una empresaria peruana exitosa que está enfocada en sus proyectos personales, trabajo y su relación con el chico reality Said Palao. La modelo vuelve a ser tendencia al conocerse la noticia de que su expareja Guty Carrera lanzará su libro “Ámame que me vas a perder”.

Algunos se preguntarán: ¿Qué tiene que ver ese título con la popular ‘Rubia de Gamarra’? Los exnovios vivieron episodios muy fuertes a nivel emocional que acabó con una denuncia por parte de la chica reality hacia el actor que radica en México.

¿Alejandra Baigorria demandará a Guty Carrera?

Los reporteros de “América Espectáculos” le consultaron por el libro que sacará su expareja Guty Carrera, llamado “Ámame que me vas a perder”, que hace referencia a una frase que le dijo el modelo a la empresaria en una de sus peleas como pareja y que ella denunció como maltrato psicológico. Por ello, manifestó: “Yo estoy para adelante con mis proyectos, me está yendo superbién y nada más. Yo creo que la gente debe trabajar y sacar adelante sus cosas con su brillo propio ”.

Asimismo, Alejandra Baigorria cuando le consultaron si tomará acciones legales si la mencionan, expresó: “Las cosas que haga las voy a hacer sin tener que decirlas”. Finalmente, la chica reality puntualizó que le da igual: “Me molestaría si me afectaría, pero ya no me afecta. Hay muchas cosas que digo ‘pobrecito, hay gente que necesita’. Mientras no me afecte a mí, a mi familia o a mis cosas. Ese día van a conocer a la leona como siempre ”.

Alejandra Baigorria se baña en el Lago Titicaca

Ante la sorpresa de sus seguidores, la modelo Alejandra Baigorria mostró en sus redes sociales cómo se bañó en el Lago Titicaca en su visita al departamento de Puno. Como se conoce, lo asombroso de esta hazaña es debido al frío que hace que se agudiza en las aguas que, al parecer, no amilanaron a la ‘Gringa de Gamarra’.